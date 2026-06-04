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FT: Командующий НВС Латвии оценил риски для стран Балтии до 2028 года 0 126

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: FT: Командующий НВС Латвии оценил риски для стран Балтии до 2028 года
ФОТО: LETA

Россия может использовать преимущество в дронах для угрозы странам Балтии, предупреждает командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс в интервью Financial Times.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс заявил, что Россия получила заметное преимущество в сфере производства и применения беспилотников, которое может использовать для усиления давления на страны Балтии до завершения масштабного перевооружения НАТО.

В интервью Financial Times он отметил, что главным преимуществом Москвы является не технологическое превосходство, а способность быстро наращивать выпуск беспилотников и оперативно адаптировать их к условиям современного конфликта.

«Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большие объемы в больших масштабах», — подчеркнул Пуданс.

По словам латвийского генерала, Россия не располагает более совершенными беспилотниками, чем страны НАТО, однако значительно опережает Альянс по объемам производства и скорости внедрения новых решений.

Пуданс отметил, что многие программы модернизации вооруженных сил стран НАТО будут реализованы лишь к 2029 году. До этого момента, по его мнению, сохраняется период повышенных рисков.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года», — заявил генерал.

Пуданс различил два уровня угрозы. Масштабное вторжение пока нереально - Россия занята в Украине. Но гибридные действия: саботаж, кибератаки, дезинформация - возможны в любой момент.

"Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером", - подчеркнул генерал.

Как отмечает Financial Times, в НАТО признают необходимость ускоренного развития беспилотных технологий и увеличения производственных мощностей, чтобы сократить существующее отставание.

По мнению Пуданса, именно способность быстро производить и восполнять запасы дронов становится одним из ключевых факторов современной военной мощи.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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