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«Я не хочу ругаться в прямом эфире!» — Райев возмущён заявлением Кайи Каллас 0 1311

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
tv24
Изображение к статье: Полковник Игорс Раевс

«У меня нет объяснения, почему Кая Каллас (заместитель председателя Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам) выступила с заявлением о том, что все дипломаты Европейского союза остаются на местах», — заявил в программе TV24 «О войне в Украине с Игорем Райевсом» полковник запаса латвийской армии Игорь Райевс.

Райевс напомнил о сообщении России, в котором утверждалось, что готовится удар по Киеву и что всем дипломатам следует как можно быстрее покинуть город. По его словам, ему непонятно, почему эту непроверенную информацию решили озвучить как официальное заявление.

Он также отметил, что отношения между ЕС и США сейчас нельзя назвать хорошими. По мнению Райевса, тот факт, что Кая Каллас до сих пор не смогла встретиться с государственным секретарём США Марко Рубио, лишь подчёркивает растущую дистанцию между Европой и Соединёнными Штатами и никак не способствует улучшению отношений.

По словам Райевса, прежде чем делать подобные заявления, информацию о том, что американские дипломаты покидают Киев, следовало проверить и хотя бы связаться с Госдепартаментом США, чтобы выяснить позицию и планы американской стороны. Кроме того, он сомневается, что Госдепартамент США принимает решения, ориентируясь на высказывания Каллас.

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#США #дипломатия #Киев #Кая Каллас #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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