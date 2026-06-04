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ФРГ - за пересмотр правил для украинцев призывного возраста 0 256

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мужчина с украинским паспортом

Глава МВД Германии поддержал идею пересмотра особого порядка защиты для украинских беженцев призывного возраста. Александер Добриндт считает, что украинцы 23-60 лет должны получать убежище в ФРГ в обычном порядке.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) дал понять, что он поддерживает прекращение автоматического предоставления защитного статуса для украинских беженцев призывного возраста. "Мы обсуждаем вопрос в том смысле, что хотим продлить Директивы о временной защите (TPD) для украинцев, но у нас есть сомнения, что украинцы призывного возраста должны подпадать под нее", - сказал христианско-социальный политик перед началом встречи министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге в четверг, 4 июня.

Согласно обсуждаемой в ЕС инициативе, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы проходить обычную процедуру предоставления убежища. В ЕС формируется большинство в пользу такого подхода. В настоящее время украинцы получают временную защиту без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища на основании директивы TPD.

Министры внутренних дел стран ЕС обсуждают продление этой нормы, срок действия которой истекает 4 марта 2027 года. Один из вариантов предусматривает продление с исключением мужчин 23-60 лет. При этом изменения будут касаться лишь тех, кто въедет в ЕС после принятия решения. Швеция указала, что Украине нужно больше мужчин призывного возраста для противостояния России.

Рост притока украинцев призывного возраста

Добриндт также связал обсуждение с ростом числа прибывающих мужчин. "Мы установили, что в последние месяцы увеличился приток лиц призывного возраста. С этим нужно работать", - пояснил он. Министр подчеркнул, что стандартная процедура предоставления убежища будет и впредь доступна для всех, но она предполагает индивидуальное рассмотрение каждого ходатайства о защите.

В Украине мужчины 18-60 лет подлежат воинской повинности, при этом запрет на выезд действует для мужчин 23-60 лет с исключениями, в частности, для отцов, в одиночку воспитывающих детей. Мужчины 18-22 лет с августа 2025 года могут вновь свободно покинуть Украину, призыв осуществляется с 25 лет.

В Германии сейчас находятся около 1 млн украинцев, прибывших после начала войны 24 февраля 2022 года.

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#Украина #миграция #беженцы #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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