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Оправданное ли геройство? - Домбрава похвалил полицейских, которые вдвоем задержали 34 нелегалов 4 516

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Новоиспеченный миистр внутренних дел Янис Домбрава решил, что полицеским нужна неьтолькло плеть, нои морковка. И снизошел до похвалы.

"Сегодня утром в Аугшдаугавском крае патруль Государственной полиции в составе двух сотрудников задержал 34 (!) нелегальных мигранта — граждан Пакистана и Афганистана. Молодцы! Отличная работа". - написал он в своем Фейсбуке.

Впрочем, разумный ли шаг - вдвоем идти против 34, тем более учитывая страны их происхождения? А если бы у них отобрали табельное оружие? Многие комментаторы спрашивают - а как они вообще оказались по эту сторону границы?

Айнарс Пудулис: Кто и сколько денег получил за то, что эти нелегалы оказались в Латвии? Координаторов этого «коридора» уже арестовали? Только тогда работу можно будет считать выполненной до конца.

Вайрис Коношонокс: Как эти паразиты вообще переходят границу? Где все те камеры и прочие системы наблюдения?

Кристине Зелтс: Похоже, у нас для них какой-то зелёный коридор.

Марис Пехлакс: У меня всегда возникает вопрос: как они попадают через границу, если задерживают их уже на территории страны?

Нормундс Озолиньш: Как 34 нелегала смогли пересечь границу в то время, когда сам министр находился на границе?

Эдгарс Эдгарс: Зачем тогда строили такой дорогой забор, если он в итоге дырявее швейцарского сыра?

Арвидс Осис: Молодцы, наша полиция! Пора уже разобраться с этими негодяями — лезут в нашу землю как мухи на навоз. Всех отправить обратно, откуда пришли. Спасибо полиции.

Яна Гранцовска: Янис Домбрава, хорошая работа! Но что дальше будет с этими мигрантами?

Карлис Ремонтини: Надеюсь, их вышлют из Латвии, и платить за это будут их страны, а не мы.

Валентина Ауза: Как 34 беженца смогли пересечь границу? Значит, наша граница «дырявая»? А если бы это были террористы?

Элита Тацупе: Понимаю одного или двух человек, но как через границу прошли сразу 34?

Вернерс Вахерс: Если эти люди так спокойно проходят через недавно построенный забор, возникает логичный вопрос: а что насчёт «зелёных человечков»? Может, в Латвию уже проникла целая дивизия? Какие гарантии, что этого не произошло? А назначить министром обороны такого человека, как Спрудс, который когда-то ставил под сомнение независимость Латвии и не имеет серьёзного военного опыта, — это вообще абсурд и верх глупости.

Bb.lv писал о том, каким было первое распоряжение Домбравы после вступления в должность.

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#полиция #граница #Латвия #миграция #безопасность #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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