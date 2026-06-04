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В Европе построят парк развлечений почти за 7 миллиардов долларов 0 218

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парк аттракционов.

Американская NBCUniversal планирует инвестировать более 5 млрд британских фунтов (6,8 млрд евро) в строительство первого европейского парка развлечений Universal, открытие которого ожидается в 2031 году.

Как сообщила компания, парк получит название Universal United Kingdom Resort и будет построен в британском Бедфорде, в 45 минутах езды к северу от Лондона.

Помимо нескольких тематических зон с аттракционами, комплекс будет включать гостиницу на 500 номеров, торгово-развлекательные и ресторанные центры. В NBCUniversal ожидают, что в первый год его работы парк посетят около 8,5 млн гостей.

Правительство Великобритании со своей стороны пообещало инвестировать 1,3 млрд фунтов в развитие инфраструктуры и системы общественного транспорта региона.

Ожидается, что реализация проекта окажет поддержку британской экономике, в том числе за счет создания порядка 20 тысяч рабочих мест на этапе строительства парка и 8 тысяч - после его открытия.

По оценкам NBCUniversal, к 2055 году позитивный эффект от строительства парка для экономики Великобритании достигнет 50 млрд фунтов.

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#туризм #инвестиции #строительство #Великобритания #инфраструктура #развлечения #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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