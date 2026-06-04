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Немцы собрались за четверть века построить 109 км железной дороги 0 44

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: По самому востребованному маршруту помчатся суперпоезда.

Хотя возможны задержки и до 2063 года.

Новая линия высокоскоростных железных дорог между Гамбургом и Ганновером должна быть завершена к 2050 году. Маршрут протяжённостью 109 километров соединит Ганновер-Виннхорст с Гамбург-Меккельфельдом и предназначен для скоростных поездов ICE. Однако опасения по поводу затрат, задержек и экологического ущерба вызвали споры о целесообразности проекта.

Стоимость строительства оценивается в 8,8 миллиарда евро, хотя общие расходы могут превысить 14 миллиардов. Коэффициент «затраты-выгоды» составляет 1,5, но с учётом всех рисков он может опуститься ниже единицы, что ставит под сомнение экономическую эффективность. Тем не менее Федеральное ведомство железнодорожного транспорта подтверждает, что выбранный маршрут соответствует юридическим нормам и стандартам финансовой целесообразности.

Линия в первую очередь предназначена для дальнего сообщения, а не для местных пассажиров района Хайдекрайс — даже с учётом запланированных разъездов. Дополнительные остановки, если они появятся, будут финансироваться и управляться региональными властями, а не федеральным правительством. Критики утверждают, что модернизация существующих маршрутов могла бы более эффективно решить текущие транспортные проблемы.

Экологические риски также вызывают серьёзные опасения. Предпочтительный вариант трассы позволяет избежать большинства коммерческих зон и водоёмов, но альтернативные маршруты несут ещё большие угрозы для окружающей среды. Ожидается значительное вторжение в природные территории, а некоторые жители окажутся зажаты между новой железной дорогой и существующими автомагистралями.

Завершение строительства запланировано на 2050 год, хотя возможны задержки до 2063-го. Экономические и экологические вызовы проекта остаются предметом острых споров. Региональные заинтересованные стороны продолжают взвешивать преимущества новой инфраструктуры по сравнению с затратами на модернизацию действующих сетей.

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#железная дорога #транспорт #экология #инфраструктура #экономика
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