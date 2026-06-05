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Финансам России предсказывают холодное лето 0 67

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорогим россиянам придется использовать собственные заначки.

Текущий уровень оборонных расходов грозит опасным ростом бюджетного дефицита.

Чиновники российского Минфина и Центробанка предупредили президента Владимира Путина, что Россия не может позволить себе нынешний уровень военных расходов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и изученные документы.

По словам собеседников издания, представители Минфина и ЦБ предупредили, что текущий уровень оборонных расходов грозит опасным ростом бюджетного дефицита. Это, по мнению источников журналистов, самый серьезный признак внутренних разногласий в Москве с начала полномасштабного вторжения.

Источники рассказали агентству, что чиновники предложили сократить военные расходы, однако столкнулись с сопротивлением Минобороны – оно, по их словам, не только отвергает сокращения, но и требует дополнительного финансирования для покрытия бюджетного дефицита в три триллиона рублей. Путин, по словам собеседников Bloomberg, поручил Минфину сначала искать экономию в других статьях бюджета.

По данным Bloomberg, при составлении бюджета на 2026 год чиновники рассчитывали, что после встречи Путина с Трампом на Аляске военные расходы во втором полугодии удастся снизить. Источники, близкие к российскому правительству, сообщили изданию, что резкий рост нефтяных цен из-за войны на Ближнем Востоке проблему не решает – для значимого улучшения ситуации нефть должна держаться выше 100 долларов за баррель как минимум год.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью "Коммерсанту" заявил о необходимости "определенной сдержанности" в государственных расходах, подчеркнув приоритетность расходов на оборону и выполнение правительством социальных обязательств.

"Резервы не бесконечны. Слабость в финансах недопустима в контексте таких масштабных преобразований в мире. Необходимо повысить эффективность бюджетных расходов", – сказал он.

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#Минфин #экономический кризис #Минобороны #военные расходы #экономика #Россия #политика
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