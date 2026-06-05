Тариф на тепловую энергию АО "Rīgas siltums" с 1 октября этого года может снизиться на 0,1% - до 82,9 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует информация, опубликованная компанией в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

В то же время предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф на теплоэнергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти.

Согласно публикации в "Latvijas Vēstnesis", рост тарифа на производство теплоэнергии планируется на 2,8% - с 56,7 евро за МВт·ч до 58,31 евро за МВт·ч без НДС, рост тарифа на передачу и распределение теплоэнергии предусмотрен на 4,7% - с 22,03 евро за МВт·ч до 23,07 евро за МВт·ч, рост тарифа на торговлю теплоэнергией планируется на 2,2% - с 1,83 евро за МВт·ч до 1,87 евро за МВт·ч, увеличение компонента акцизного налога планируется на 42,5% - с 0,4 евро за МВт·ч до 0,57 евро за МВт·ч, а компонент непредвиденных доходов предусмотрен в размере 0,92 евро за МВт·ч без НДС.

В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на теплоэнергию "Rīgas siltums" может увеличиться на 1,1% - до 83,82 евро за МВт·ч без НДС.

В компании сообщают, что изменения тарифа связаны с созданием нового производственного плана, пересмотром части постоянных затрат, строительством электродного котла, изменениями акцизного налога и изменениями непредвиденных доходов/расходов.

Соответствующий проект тарифов подан в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ).

В настоящее время плата за теплоэнергию в Риге составляет 83,01 евро за МВт·ч без НДС.

В пресс-релизе "Rīgas siltums" говорится, что по текущим прогнозам предприятия в следующем отопительном сезоне тариф на теплоэнергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти. Однако сейчас невозможно точно определить потенциальный размер повышения, поскольку на него в основном будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отмечают в "Rīgas siltums".