Банки в Латвии вновь меняют прейскуранты. Подслащивая пилюлю, они говорят, что это — логичный процесс, вытекающий из оценки новых продуктов и затрат на поддержание существующих услуг, пишут Grani.lv. Но клиентам от объяснений не легче, ведь платить зачастую приходится больше.

Ведущие латвийские банки начали менять свои прейскуранты. В основном, в сторону увеличения цен (хотя есть и отдельные редкие «плюшки»). Чтобы сгладить негатив, они насыщают пакеты услуг новыми опциями: мол, теперь вы получаете больше, так что не жалуйтесь.

Люди и не жалуются. Точнее, не рискуют жаловаться. После усердной «чистки банковского сектора», проведённой государством в 2018-2019 годах, поменять банк теперь не так просто. Банки стали равнодушными к оттоку старых клиентов и очень пристрастны — к притоку новых, которых проверяют так, словно счёт открывать пришли заведомые преступники, которым на всякий пожарный лучше отказать.

Так что читаем новый прейскурант и молча соглашаемся.

Swedbank: новинка — плата за содержание счёта

С 1 июня в Swedbank введена ежемесячная плата — 2 евро — за счёт. Она не коснётся обладателей пакетов Pamata, Ikdienas и Aktīvais, а также клиентов моложе 25 лет, пожилых людей от 65 лет и пользователей кредитных карт. Но остальным придётся платить.

В пакете Pamata будет отменено ограничение: 10 бесплатных платежей в другие банки. Совершать разрешат неограниченное количество платежей, зато ежемесячная плата за этот пакет составит 2,5 евро.

Из неожиданных подарков, на которые банки обычно так скупы: Swedbank отменяет плату за обслуживание неактивного счета (ранее она была и составляла 1 евро в месяц). Также будет отменена доплата за конвертацию валюты для карт ISIC, а доплата для Золотых кредитных карт будет уменьшена вдвое.

Комиссия за операции с долговыми ценными бумагами на Балтийских фондовых биржах снижена до 0,1%, а минимальная комиссия — до 20 евро. К международным платежам из стран за пределами Европы будет применяться комиссия в размере 5 евро.

С 1 июня изменилась м комиссия за внесение и снятие наличных в филиале, а также за снятие наличных в банкоматах Swedbank и SEB сверх установленного бесплатного лимита в 750 евро. Она составит 0,7% от суммы, превышающей 750 евро.

Подорожают изготовление и доставка платежных карт: чтобы вам прислали карту Swedbank по почте, надо будет платить 2,5 евро, а если вы захотите получить её лично в руки в филиале, — 5 евро.

Банк SEB: замена карты станет дешевле, отправка карты — дороже

Стоимость отправки карты по почте теперь составит 1,5 евро вместо прежнего 1 евро. Зато снизится комиссия за замену расчетных и кредитных карт. До сих пор комиссия составляла 6 евро за расчетную карту, 10 евро за кредитную карту Standard и 15 евро за кредитную карту Premium. Теперь же замена расчётной карты будет стоить 1,4 евро, если карта активируется в интернет-банке или мобильном приложении, или 5 евро, если активация происходит лично в банке или по телефону в центре обслуживания клиентов. Для кредитной карты Standard эта плата составит 2,5 или 5 евро соответственно, а для кредитной карты Premium – 3,6 или 5 евро.

Также планируются изменения в ценах на инвестиционные услуги. Для пользователей динамического комплекта минимальная комиссия за операции купли-продажи ценных бумаг в интернет-банке теперь составит 0,25% от суммы, с минимальным размером в 3 евро (раньше минимальный размер был намного выше). Комиссия за покупку балтийских долговых ценных бумаг и еврооблигаций составит 0,2% от суммы, с минимальной суммой в 5 евро.

С июня изменилась и плата за внесение изменений в ипотечный договор по инициативе клиента. Она составит 150 евро. Банк сохранит за собой право бесплатно менять дату ежемесячного платежа по кредиту один раз в год, а за каждое последующее изменение будет взиматься комиссия в размере 50 евро.

Ежемесячная плата за незастрахованный лизинговый объект также увеличится – она составит 24,2 евро вместо прежних 10 евро плюс НДС.

Дороже станут трансграничные платежи. Трансграничные платежи, совершаемые в интернет-банке и в мобильном приложении с комиссией типа SHA (комиссия делится между отправителем и получателем: отправитель оплачивает комиссию своего банка, а банк получателя может вычесть комиссию из полученной суммы), теперь будут стоить 12 евро вместо прежних 11,5 евро, а с комиссией типа OUR (все комиссии оплачивает отправитель) — 21 евро вместо прежних 20 евро. При этом комиссия SHA за платежи, совершаемые очно в банке, увеличится до 15 евро вместо прежних 14,5 евро.

Luminor Bank: цены за комплект выше, зато клиенты смогут страховать животных и внуков

С 1 июня ежемесячная плата за комплект Luminor Black и карту Luminor Black увеличена до 6,9 евро. Цена повышена на 1,4 евро, но клиенты получат и ряд дополнительных преимуществ, включая расширенное страхование покупок, более широкое страхование путешествий, в том числе для внуков и в случае травм домашних животных, расширенное страхование от переломов костей и рваных ран для членов семьи.

Citadele: плата за карту взлетит почти в пять раз, но есть варианты

С 1 августа 2026 года планируются изменения ежемесячной платы за карту Citadele C supreme — вместо 1 евро это будет 4,99 евро в месяц. Но есть варианты, как её снизить. Например, при активном пользовании картой ежемесячная плата может быть снижена даже на 50%.