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Температура воды в водоемах составляет около 20 градусов, утверждают метеорологи 0 14

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2026
LETA
Изображение к статье: Берег реки Даугава

В большинстве рек и озер Латвии вода прогрелась до 16-21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Даугаве на участке от Плявиняс до границы с Беларусью, а также в Айвиексте температура воды повысилась до 18-19 градусов, похожая температура в пятницу утром также в реке Огре и Большой Югле, в свою очередь в Салаце у Мазсалацы вода прогрелась до 20 градусов.

В Гауе температура воды составляет от 16 до 19 градусов, в других реках Видземе, а также в реках Латгале температура воды в основном составляет 15-19 градусов.

В Лиелупе и Венте температура воды достигает 18-21 градуса, и в большинстве рек Земгале и Курземе вода не холоднее 16 градусов.

В озерах и водохранилищах температура воды в основном составляет 16-19 градусов.

Температура воды в море - 11-16 градусов.

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#температура воды #климат #Латвия #экология #природа #география #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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