В большинстве рек и озер Латвии вода прогрелась до 16-21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Даугаве на участке от Плявиняс до границы с Беларусью, а также в Айвиексте температура воды повысилась до 18-19 градусов, похожая температура в пятницу утром также в реке Огре и Большой Югле, в свою очередь в Салаце у Мазсалацы вода прогрелась до 20 градусов.

В Гауе температура воды составляет от 16 до 19 градусов, в других реках Видземе, а также в реках Латгале температура воды в основном составляет 15-19 градусов.

В Лиелупе и Венте температура воды достигает 18-21 градуса, и в большинстве рек Земгале и Курземе вода не холоднее 16 градусов.

В озерах и водохранилищах температура воды в основном составляет 16-19 градусов.

Температура воды в море - 11-16 градусов.