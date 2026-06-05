Эти солнечные цветы есть почти на каждой даче. Но большинство хозяев даже не догадываются, что бархатцы — не просто украшение, а многофункциональный помощник. Они могут служить сидератом, природным средством для отпугивания вредителей, мульчей и даже приправой. Рассказываем, как использовать их с максимальной пользой.
Способ первый: живой барьер от вредителей
Самый простой метод — высадить бархатцы по периметру грядок или в междурядьях. Так вы создадите природный защитный барьер.
Их запах не любят многие вредители: колорадский жук, тля, белокрылка, капустная белянка, луковая муха, а также медведка и проволочник.
Лучше всего работают низкорослые сорта тонколистных бархатцев, а против нематод особенно эффективны бархатцы отклонённые.
Научные исследования подтверждают: бархатцы действительно подавляют развитие корневых нематод, поскольку не являются для них растениями-хозяевами и не позволяют паразитам размножаться.
Как сажать: размещайте цветы вокруг картофеля, томатов, клубники и капусты. Для надёжной защиты высаживайте растения по периметру грядок или через 20–30 см в междурядьях.
Способ второй: зелёное удобрение (сидерат)
Бархатцы можно использовать как сидерат — выращивать их специально для улучшения почвы.
Технология проста:
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после сбора урожая засейте освободившийся участок бархатцами;
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дайте им расти около двух месяцев;
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когда начнётся бутонизация, скосите растения и заделайте зелёную массу в почву.
Что это даёт? Корни бархатцев выделяют вещества, подавляющие развитие некоторых патогенных микроорганизмов и нематод. Зелёная масса, перегнивая, обогащает почву органикой и возвращает в неё накопленные питательные вещества. В результате грунт становится более рыхлым и воздухопроницаемым.
Если участок сильно заражён вредителями, можно использовать метод «сидерального пара»: густо засеять его бархатцами на весь сезон, периодически скашивая и заделывая зелёную массу в почву.
Способ третий: жидкая подкормка для всего огорода
Из бархатцев можно приготовить концентрированное органическое удобрение.
Рецепт:
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измельчите растения и поместите их в неметаллическую ёмкость;
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полностью залейте водой и придавите грузом;
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перемешивайте 1–2 раза в день, пока идёт брожение;
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через две недели, когда пена исчезнет, а раствор потемнеет, удобрение будет готово.
Как применять: концентрат перед использованием разводят водой. Для полива под корень — в соотношении 1:9, для опрыскивания по листьям — 1:20.
Такая подкормка обеспечивает растения органическими веществами и микроэлементами. Кроме того, настой бархатцев традиционно используют как средство для отпугивания некоторых насекомых-вредителей.
Способ четвёртый: мульча и защита на зиму
Скошенные бархатцы можно использовать как мульчу. Измельчённые растения рассыпают слоем на поверхности грядок, вокруг кустов и деревьев. Такая мульча помогает сохранять влагу, подавляет рост сорняков и постепенно разлагается, улучшая структуру почвы.
Осенью длинные побеги прямостоячих и отклонённых бархатцев пригодятся для защиты плодовых деревьев от грызунов. Ими можно обматывать штамбы — часть ствола от корневой шейки до первых ветвей.
Другой вариант — осенний посев семян в приствольные круги. В ноябре взрыхлите почву, сделайте бороздки и посейте семена гуще обычного. Весной бархатцы взойдут и будут служить дополнительным барьером для некоторых вредителей.
Способ пятый: имеретинский шафран на вашей грядке
Мало кто знает, что лепестки бархатцев съедобны. На Кавказе их добавляют в чахохбили, бозартму и борани. Они также входят в состав знаменитой приправы «хмели-сунели» под названием имеретинский шафран.
Цветки содержат каротиноиды, эфирные масла, витамины и минералы. Высушенные и измельчённые лепестки придают блюдам золотистый цвет и пряный аромат. Некоторые сорта, например Yellow Climax, отличаются более мягким вкусом и подходят для салатов и украшения блюд.
Если вы держите кур, попробуйте добавлять сухие цветки в корм — благодаря содержащимся в них каротиноидам цвет желтка может стать более насыщенным.
Практические советы
Когда сажать: семенами в открытый грунт — после окончания весенних заморозков, на рассаду — в марте–апреле.
Где сажать: бархатцы предпочитают солнечные места, но неплохо растут и в полутени. К составу почвы они нетребовательны, главное — обеспечить хороший дренаж.
Важный нюанс: не размещайте бархатцы слишком близко к нежным декоративным растениям — разрастаясь, они могут их подавлять. Зато для овощных культур это отличные соседи.
Бархатцы — один из немногих цветов, которые сочетают красоту и практическую пользу. Посадите их не только на клумбе, но и на грядках — и они помогут сделать ваш огород более здоровым и ухоженным.
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