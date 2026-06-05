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Что стало с комиком из «Кривого зеркала»: как сегодня живет и выглядит сильно похудевший Александр Морозов 0 267

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Морозов.

Когда-то Александр Морозов был одним из самых узнаваемых артистов юмористического шоу «Кривое зеркало». Зрители запомнили его не только благодаря ярким образам и искрометным шуткам, но и характерной внешности. Однако за последние годы юморист изменился настолько, что многие поклонники с трудом узнают его на новых фотографиях.

Несколько лет назад артист решился на серьезные перемены ради здоровья. После операции по уменьшению желудка Морозов сумел избавиться примерно от 80 килограммов лишнего веса. Вслед за этим ему пришлось пройти ряд пластических операций, чтобы устранить последствия стремительного похудения.

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Сам юморист не скрывает, что путь к новой внешности был непростым. По его словам, причиной кардинальных изменений стали не вопросы эстетики, а проблемы со здоровьем, которые с каждым годом становились все серьезнее.

Однако на этом внешние преображения 52-летнего юмориста не закончились. В начале мая Александр решился на пересадку волос. На столь радикальный шаг он пошел после того, как обычные средства для стимуляции перестали работать. Сегодня Морозов поделился с подписчиками первыми промежуточными результатами.

«Бьюти-блог от бывшего лысого... ну пока еще не бывшего... Докладываю: ровно месяц после пересадки волос... Было две плазмотерапии... Может, скоро что-то там заколосится и будем собирать урожай вместе», — оптимистично сообщил шоумен.

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Cоцсети.

Поклонники тепло поддержали Морозова в комментариях. Пользователи Сети пишут: «Ух ты!», «Удачи вам огромной!», «А можно же просто носить шляпу, как Боярский».

В отличие от перемен во внешности, личную жизнь Александр Морозов предпочитает не афишировать. Артист не состоит в браке и не имеет детей, однако ранее признавался, что не исключает возможности создать семью в будущем.

Александр Морозов продолжает творческую деятельность, участвует в телевизионных проектах и выходит на сцену. Артист признается, что после похудения ему пришлось буквально заново привыкать к своему отражению в зеркале и пересматривать привычный сценический образ.

Поклонники отмечают, что за последние годы комик заметно помолодел и преобразился. Многие уверены: нынешний Морозов выглядит совсем не так, как тот обаятельный артист, которого миллионы зрителей помнят по выступлениям в «Кривом зеркале».

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#телевидение #артисты #похудение #соцсети #красота #знаменитости #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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