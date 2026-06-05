Первая ракетка мира Арина Соболенко не скрывала разочарования после неожиданного поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Белорусская теннисистка в свойственной ей эмоциональной манере призналась, что после матча ей хотелось «уйти из тенниса».

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от 22-летней россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась победой российской теннисистки со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Особенно болезненным для Соболенко стал ход матча: начиная со второго сета она проиграла десять геймов подряд, упустив преимущество и место в полуфинале турнира.

«Ни слов, ни эмоций»

На послематчевой пресс-конференции теннисистка не стала скрывать своих чувств.

«Ни слов, ни эмоций. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Надеюсь, через пару дней будет лучше», — с улыбкой и долей иронии сказала Соболенко.

Когда журналисты спросили спортсменку, как она собирается справляться с последствиями обидного поражения, первая ракетка мира сначала призналась, что пока не знает ответа.

Однако уже через несколько секунд она нашла свой фирменный способ разрядить ситуацию.

«Только что поняла, как это сделать. Знаете такие комнаты, куда заходишь и начинаешь всё крушить? Возможно, завтра проведу весь день, круша всякое», — пошутила теннисистка.

Шнайдер продолжает борьбу за титул

Победа над лидером мирового рейтинга стала одним из главных достижений в карьере Дианы Шнайдер.

В полуфинале россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Победительница этого матча получит шанс сыграть в финале против 19-летней Мирры Андреевой, которая остается первой ракеткой России.

Одна из самых ярких теннисисток современности

Несмотря на поражение, Арина Соболенко остается одной из самых успешных спортсменок современного тенниса. Белоруска занимает первое место в мировом рейтинге WTA и является победительницей четырех турниров Большого шлема.

За годы выступлений Соболенко заработала репутацию не только сильнейшей теннисистки, но и одной из самых эмоциональных фигур мирового тура. Ее реакции на корте и откровенные комментарии после матчей нередко становятся предметом обсуждения среди болельщиков и экспертов.

Помимо спортивной карьеры, спортсменка готовится к важным переменам и в личной жизни. Сейчас она состоит в отношениях с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, и пара, по данным СМИ, готовится к свадьбе.

Поражение от Дианы Шнайдер стало для Арины Соболенко одним из самых болезненных моментов сезона. Однако эмоциональная реакция после матча скорее говорит о высоких требованиях, которые теннисистка предъявляет к себе. Учитывая опыт и достижения белоруски, вряд ли неудача на «Ролан Гаррос» сможет надолго выбить ее из числа главных претенденток на крупнейшие титулы.