Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато рассчитывает увидеть от команды правильный настрой и прогресс в матчах Кубка Балтии. По его словам, предстоящие игры станут важной проверкой перед стартом отборочного цикла.

Сборная Латвии завершает подготовку к матчам Кубка Балтии, которые пройдут 6 июня в Каунасе и 9 июня в Риге.

Главный тренер команды Паоло Николато признал, что подготовка проходит не без трудностей — несколько футболистов получили травмы и не смогут помочь сборной. Тем не менее наставник сохраняет оптимизм и считает, что команда способна добиться положительного результата.

«У нас есть несколько действительно серьёзных потерь, но есть и причины для энтузиазма. Это последняя возможность увидеть команду перед квалификационными матчами, и я хочу увидеть правильный настрой», — отметил Николато.

По словам итальянского специалиста, нынешний сбор важен не только с точки зрения ближайших игр, но и как этап подготовки к более серьёзным задачам, которые ждут команду осенью.

Тренер подчеркнул, что главным критерием работы по-прежнему остаётся развитие игроков. По его мнению, рост индивидуального мастерства неизбежно отражается и на качестве игры всей команды.

«Если прогрессируют футболисты, лучше становится и команда. Шаг за шагом мы должны становиться более конкурентоспособными», — подчеркнул Николато.

Латвийская сборная работает под руководством итальянского специалиста уже два года, и теперь тренер рассчитывает увидеть практический результат проделанной работы.

Важно знать: Кубок Балтии остаётся последним официальным турниром для сборной перед стартом следующего этапа международных соревнований. Именно поэтому тренерский штаб рассматривает эти матчи как возможность оценить готовность команды в условиях реальной борьбы.

Николато отметил, что футболисты полностью приняли требования тренерского штаба и активно участвуют в построении новой модели игры. Однако теперь, по его словам, наступает момент, когда необходимо подтверждать прогресс не только качеством футбола, но и результатами.

«Мне кажется, что игроки полностью включены в наш процесс. Но пришло время показать нечто большее и лучшее, в том числе с точки зрения результатов», — заявил тренер.

Он также выразил надежду, что в сентябре сборная Латвии будет выглядеть сильнее, чем год назад.

Кубок Балтии считается старейшим международным турниром среди национальных сборных, который проводится до сих пор. Его история началась ещё в 1928 году, а для команд Латвии, Литвы и Эстонии он остаётся одним из главных региональных соревнований.

Предстоящие матчи покажут, насколько сборная Латвии готова сделать следующий шаг и превратить заметный игровой прогресс в более стабильные результаты.