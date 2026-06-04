Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Николато сделал важное заявление перед Кубком Балтии: «Пришло время показать больше» 0 14

Спорт
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паоло Николато
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато рассчитывает увидеть от команды правильный настрой и прогресс в матчах Кубка Балтии. По его словам, предстоящие игры станут важной проверкой перед стартом отборочного цикла.

Сборная Латвии завершает подготовку к матчам Кубка Балтии, которые пройдут 6 июня в Каунасе и 9 июня в Риге.

Главный тренер команды Паоло Николато признал, что подготовка проходит не без трудностей — несколько футболистов получили травмы и не смогут помочь сборной. Тем не менее наставник сохраняет оптимизм и считает, что команда способна добиться положительного результата.

«У нас есть несколько действительно серьёзных потерь, но есть и причины для энтузиазма. Это последняя возможность увидеть команду перед квалификационными матчами, и я хочу увидеть правильный настрой», — отметил Николато.

По словам итальянского специалиста, нынешний сбор важен не только с точки зрения ближайших игр, но и как этап подготовки к более серьёзным задачам, которые ждут команду осенью.

Тренер подчеркнул, что главным критерием работы по-прежнему остаётся развитие игроков. По его мнению, рост индивидуального мастерства неизбежно отражается и на качестве игры всей команды.

«Если прогрессируют футболисты, лучше становится и команда. Шаг за шагом мы должны становиться более конкурентоспособными», — подчеркнул Николато.

Латвийская сборная работает под руководством итальянского специалиста уже два года, и теперь тренер рассчитывает увидеть практический результат проделанной работы.

Важно знать: Кубок Балтии остаётся последним официальным турниром для сборной перед стартом следующего этапа международных соревнований. Именно поэтому тренерский штаб рассматривает эти матчи как возможность оценить готовность команды в условиях реальной борьбы.

Николато отметил, что футболисты полностью приняли требования тренерского штаба и активно участвуют в построении новой модели игры. Однако теперь, по его словам, наступает момент, когда необходимо подтверждать прогресс не только качеством футбола, но и результатами.

«Мне кажется, что игроки полностью включены в наш процесс. Но пришло время показать нечто большее и лучшее, в том числе с точки зрения результатов», — заявил тренер.

Он также выразил надежду, что в сентябре сборная Латвии будет выглядеть сильнее, чем год назад.

Кубок Балтии считается старейшим международным турниром среди национальных сборных, который проводится до сих пор. Его история началась ещё в 1928 году, а для команд Латвии, Литвы и Эстонии он остаётся одним из главных региональных соревнований.

Предстоящие матчи покажут, насколько сборная Латвии готова сделать следующий шаг и превратить заметный игровой прогресс в более стабильные результаты.

×
Читайте нас также:
#футбол #травмы #Паоло Николато
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Беспорядки в Париже
Изображение к статье: Финляндия - чемпион.
Изображение к статье: Норвежцы начинают и выигрывают.
Изображение к статье: Koзиолс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие детские переживания со временем не исчезают бесследно.
Люблю!
Изображение к статье: Интарс Бусулис
Культура &
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
5
Изображение к статье: Астрономы работают рядом с недостроенным китайским радиотелескопом. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Битум, суд и евро
Бизнес
Изображение к статье: Во Дворце VEF состоится танцевальный спектакль "Тело"
Люблю!
Изображение к статье: Многие детские переживания со временем не исчезают бесследно.
Люблю!
Изображение к статье: Интарс Бусулис
Культура &
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео