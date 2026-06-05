В докладе предупреждается, что турнир в США, Канаде и Мексике может вдвое увеличить выбросы по сравнению с прошлыми, из‑за роста числа команд, матчей и перелётов.

Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, может стать самым вредным для климата турниром в истории футбола. Об этом говорится в докладе FIFA's Climate Blind Spot, где подчёркивается, что расширение формата, большая рассредоточенность городов-организаторов и зависимость от авиаперевозок резко усилят его климатическое воздействие.

Согласно исследованию, подготовленному New Weather Institute, ближайший чемпионат мира приведёт по меньшей мере к выбросу девяти миллионов тонн CO₂-эквивалента — почти вдвое больше среднего показателя турниров, проводившихся с 2010 по 2022 год, который составлял около 4,7 млн тонн. В более широких сценариях объём выбросов может вырасти до 15 миллионов тонн, что сделает это событие одним из самых загрязняющих в истории спорта.

Больше команд, больше матчей, больше выбросов

Одним из ключевых факторов стало изменение формата. Впервые в истории на чемпионате мира выступят 48 сборных и будет сыграно 104 матча — это на 63% больше, чем в предыдущих розыгрышах. Такой рост означает больше поездок, больше болельщиков и дополнительную нагрузку на инфраструктуру. В докладе подчёркивается, что расширение формата приведёт к существенному росту выбросов, прежде всего от авиаперевозок, которые уже являются главным источником загрязнения, связанного с турниром.

Самой критичной темой остаётся логистика. В отличие от турниров, сосредоточенных в одной стране, чемпионат мира 2026 года пройдёт в 16 городах по всему Североамериканскому континенту, удалённых друг от друга на тысячи километров. Это практически обречёт команды, журналистов и миллионы болельщиков на использование самолёта как основного вида транспорта. По оценкам авторов, авиаперевозки дадут свыше 7,7 миллиона тонн CO₂, то есть подавляющую часть всех выбросов.

Кроме того, выбросы, связанные с перелётами, могут увеличиться от 160% до 325% по сравнению с предыдущими турнирами, окончательно закрепив транспорт за статусом главной климатической проблемы этого события.

Модель, которую трудно оправдать

Хотя для турнира не придётся массово строить новые стадионы, что частично снижает его воздействие на окружающую среду, в докладе отмечается, что истинная проблема носит структурный характер: это модель соревнований, которая становится всё масштабнее, глобальнее и зависимее от дальних перелётов.

К этому добавляется отсутствие устойчивых альтернатив. В отличие от Европы или Азии, в Северной Америке нет развитой сети высокоскоростных железных дорог, которая позволила бы сократить углеродный след от транспорта.

В докладе также подвергается сомнению климатическая стратегия ФИФА: организацию обвиняют в наличии «слепой зоны» в отношении экологического кризиса. По словам авторов, между декларациями ФИФА о приверженности устойчивому развитию и реальностью её решений — таких как расширение турнира или выбор широко разбросанных арен — существует очевидный разрыв.

Исследователи предупреждают, что чемпионат мира 2026 года может усугубить климатический кризис, а не смягчить его, в то время как в мире всё настойчивее звучат требования срочно сокращать выбросы.

Что говорит ФИФА?

Международная федерация футбола (ФИФА), со своей стороны, утверждает, что чемпионат мира 2026 года будет сопровождаться стратегией устойчивого развития, направленной на уменьшение воздействия на окружающую среду и оставление «положительного наследия» в городах-организаторах. На своём сайте организация уверяет, что будет продвигать стандарты устойчивого строительства стадионов и временной инфраструктуры, поощрять использование общественного транспорта и стремиться сократить объёмы отходов, энергопотребление и связанные с турниром выбросы.

Кроме того, ФИФА подчёркивает, что принимающие города сыграют ключевую роль во внедрении долгосрочных климатических мер и продвижении более устойчивых практик, которые сохранятся и после завершения соревнований. Однако доклад, подготовленный при участии организаций Scientists for Global Responsibility, Environmental Defense Fund и The Sport for Climate Action Network, предупреждает, что эти шаги вряд ли компенсируют структурное воздействие турнира на климат.