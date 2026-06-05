Предприятия Pasažieru vilciens и Rīgas satiksme (RS) продолжают работу над единым билетом. «Пилотный проект» понемногу овладевает массами, хотя до полной интеграции транспортных систем еще далеко. В 2026 году, к примеру, муниципальному транспорту потребуется дотация 9603 евро 59 центов…

Эх, прокачу!

Руководитель отдела пассажирских и коммерческих перевозок Елена Гайле рассказала на заседании Комитета Рижской Думы по сообщению и транспорту, что стоимость проезда с пересадками с электричек в общественный транспорт составила 2 евро. В прошлом году им в среднем пользовалось 3 тысячи человек в месяц, в этом году уже 3,5 тысячи. Муниципальное RS с каждого проданного билета получает 89 центов, и 11 центов в виде НДС.

Работа единого билета в рамках зоны А, к примеру, предполагает возможность доехать в течение 90 минут с Саласпилса до Болдераи – или от Булдури до Баложи.

Ваш же автор поинтересовался – для какой цели сделали, например, «пункт мобильности» Зиемельблазма, такое красивое кольцо на одноименной станции электропоездов, когда на нем никакой общественный транспорт не останавливается?

Госпожа Гайле ответила – мол, остановка 11-го и 24-го автобусов находится в 50 метрах. И вообще, в Риге отличный общественный транспорт, который ходит гораздо чаще, чем электропоезда! А председатель профильного комитета Марта Котелло («Прогрессивные») разъяснила, что собирались пустить автобус 24А, но потом раздумали…

Пять минут на высадку

«Идея о едином билете соответствует планам развития», – раскрыла широкую перспективу Е.Гайле. В деле участвует и Министерство сообщений. Зачем? «Чтобы люди могли чаще использовать общественный транспорт вместо машин».

В этом контексте логичен и другой вопрос Вашего автора – а отчего на той же Зиемельблазме стоянка для авто ограничена 5 минутами? Ведь за этот временной промежуток непросто даже старушку высадить, довести до перрона и посадить в поезд. Было бы весьма логично как раз тут сделать перехватывающую стоянку, дабы люди, например, с Мангальсалы, могли оставить свой личный транспорт и пересесть в электричку до Центра…

Стоит отметить, что единый билет – только для тех, кто способен приобрести его в мобильном приложении Vivi. Активизировать QR-код необходимо у оптического считывающего устройства (для электропоездов) либо у кондукторов (дизельные поезда).