Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально передает через дипломатические каналы письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по завершению войны.

По словам главы МИД, документ содержит «серьезное и весомое предложение» по достижению мира, а также предусматривает конкретные и предпринятые шаги по прекращению боевых действий.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ожидают содержательного ответа на украинское предложение. По словам Сибиги, пора завершить войну и выбрать путь к миру.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пора завершить эту войну. Пора выбрать мир», – подчеркнул министр.

Что написал Зеленский

Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения войны.

Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Также Киев предлагает обмен военнопленными по формуле “всех на всех”, возвращение вывезенных во время войны гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности.

В письме Зеленский предложил определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.

Значительная часть письма посвящена критике российской политики. Зеленский также заявил, что Киев располагает данными о планах Москвы по продолжению войны в 2027-2028 годах.

В завершение письма Зеленский предупредил, что в случае отказа от переговорного пути Украина продолжит воевать, и заявил, что “линия фронта сейчас - это линия, с которой должна начаться дипломатия”.

Путин: «Слава Богу!»

Путин рассказал, что скажет Зеленскому если встретится с ним для подписания мира. «Слава богу, что все это закончилось», - такую фразу предложил президент РФ.

Он также дал понять, что может подписать соглашение с Зеленским, несмотря на вопросы к его легитимности у РФ.

По его словам, мирное соглашение с Украиной Москва хочет подписывать «с лицами, которые безусловно являются в полном смысле слова легитимными». «Там много вариантов - председатель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Было бы желание, а как это оформить, мы найдем способ», - сказал Путин.

При этом он снова заявил, что полномочия Зеленского как президента «истекли» в мае 2024 года. «Будут все-таки выборы или нет? Сейчас уже никто об этом не говорит», - добавил Путин. По его словам, "является ли Зеленский законным представителем Украины — это вопрос для юридического анализа".

Также он предположил, что правящие круги Украины "не хотят завершения войны", поскольку тогда рискуют потерять власть.