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Дмитриев заявил, что пообщался с Уиткоффом и Кушнером 0 136

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Уиткоф
ФОТО: пресс-фото

Телефонная беседа со спецпосланником Дональда Трампа и его зятем состоялась 3 июня, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога", - добавил он.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что 3 июня побеседовал по телефону со спецпосланником президента США Дональда Трампа - Стивеном Уиткоффом, а также с зятем Трампа Джаредом Кушнером. "Буквально вчера мы говорили по телефону и с ним (Уиткоффом. - Ред.), и с Джаредом Кушнером", - заявил Дмитриев журналистам в четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум.

Дмитриев ожидает "еще более активные шаги" в рамках диалога

По утверждению Кирилла Дмитриева, который является спецпредставителем президента РФ Владимира Путина, "постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру".

"Думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога", - сказал Дмитриев. "Диалог - сложный, но мы ценим команду президента Трампа на мирных инициативах, которую они проявляют", - отметил он.

Трамп отрицал наличие договоренностей с Путиным о Донбассе

Ранее, 12 мая, Дональд Трамп, общаясь с прессой, отрицательно ответил на вопрос, есть ли между ним и президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что весь Донбасс должен перейти к России.

"Существует ли некое понимание между вами и Путиным в том, что Россия должна получить весь Донбасс?" - поинтересовался журналист. "Нет", - односложно ответил Трамп.

В конце февраля переговоры о мирном урегулировании в Украине зашли в тупик из-за территориальных разногласий сторон. Позже внимание Вашингтона переключилось на войну США и Израиля против Ирана.

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#США #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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