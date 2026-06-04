Россия намерена активнее использовать международные суды, юридические механизмы и судебные процессы для давления на западные страны. Об этом говорится в новом докладе Бюро по защите Сатверсме (БЗС), которое предупреждает о расширении так называемой «юридической войны» против государств Запада, включая страны Балтии.

Россия планирует усилить использование юридических инструментов как одного из способов давления на западные государства. К такому выводу пришло Бюро по защите Сатверсме (БЗС), опубликовавшее доклад о развитии российской стратегии так называемой «юридической войны».

Под этим термином понимается использование судебных процессов, международных правовых механизмов и законодательства для достижения политических целей и оказания давления на другие государства. По оценке БЗС, Москва рассматривает такие действия как дополнительный инструмент влияния наряду с дипломатическими, информационными и другими методами.

Особое внимание в докладе уделяется странам Балтии.

Согласно данным латвийской разведки, Россия готовит иск в Международный суд ООН, утверждая, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычного населения. По информации БЗС, соответствующая жалоба уже подготовлена, и сейчас ведётся работа по её подаче.

В спецслужбе подчёркивают, что подобные обвинения на протяжении многих лет использовались российской пропагандой, однако теперь они могут перейти из информационной плоскости в юридическую.

Важно знать: сам факт подачи иска не означает признания его обоснованности судом. Однако подобные процессы могут использоваться как инструмент политического давления и формирования международной повестки.

В БЗС считают, что конечная цель Москвы — добиться усиления международного давления на страны Балтии и повлиять на их политику в отношении России. В докладе также говорится, что Россия стремится координировать подобные действия с дружественными государствами и создавать широкую международную поддержку своих инициатив.

Кроме того, российские структуры работают над развитием собственных возможностей в этой сфере. Речь идёт о подготовке новых специалистов по международному праву, расширении числа сотрудников, занимающихся такими вопросами, и более централизованном подходе к ведению международных судебных процессов. По данным БЗС, Россия также планирует активнее инициировать юридические процедуры против должностных лиц западных государств, которые участвуют во введении и реализации санкций.

Отдельное внимание в докладе уделяется подписанному в мае закону, который позволяет использовать российскую армию за пределами страны для защиты российских граждан, в том числе в случаях их уголовного преследования. В БЗС считают, что этот шаг прежде всего направлен на психологическое воздействие и запугивание западных государств.

Особую обеспокоенность Москвы, по оценке латвийской спецслужбы, вызывают ордера Международного уголовного суда и работа Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

В БЗС подчёркивают, что юридическое направление становится всё более важной частью российской внешнеполитической стратегии, а страны Запада должны учитывать этот фактор при оценке возможных рисков и угроз.