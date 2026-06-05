В настоящее время Бланш исполняет обязанности главы Министерства юстиции после увольнения Пэм Бонди. По данным американских СМИ, причиной отставки стала критика ее работы, связанной с публикацией материалов расследования в отношении покойного преступника Джеффри Эпштейна.

После назначения на временную должность Бланш, ранее занимавший один из руководящих постов в ведомстве, начал курировать ряд расследований, включая дела против предполагаемых политических оппонентов Трампа, среди которых упоминается бывший директор ФБР Джеймс Коми.

В видеозаписи, опубликованной заместителем главы администрации Белого дома Дэном Скавино, Трамп заявил: "Завтра я дам указание назначить его постоянным генеральным прокурором". Запись была сделана во время ужина в Белом доме.

Ожидается, что формальная процедура назначения будет завершена в ближайшее время, после чего Бланш может официально возглавить Министерство юстиции США на постоянной основе.