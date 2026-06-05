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Трамп намерен назначить своего адвоката генпрокурором США 0 35

В мире
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тодд Бланш

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении назначить своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша постоянным генеральным прокурором страны.

В настоящее время Бланш исполняет обязанности главы Министерства юстиции после увольнения Пэм Бонди. По данным американских СМИ, причиной отставки стала критика ее работы, связанной с публикацией материалов расследования в отношении покойного преступника Джеффри Эпштейна.

После назначения на временную должность Бланш, ранее занимавший один из руководящих постов в ведомстве, начал курировать ряд расследований, включая дела против предполагаемых политических оппонентов Трампа, среди которых упоминается бывший директор ФБР Джеймс Коми.

В видеозаписи, опубликованной заместителем главы администрации Белого дома Дэном Скавино, Трамп заявил: "Завтра я дам указание назначить его постоянным генеральным прокурором". Запись была сделана во время ужина в Белом доме.

Ожидается, что формальная процедура назначения будет завершена в ближайшее время, после чего Бланш может официально возглавить Министерство юстиции США на постоянной основе.

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#Дональд Трамп #министерство юстиции #белый дом #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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