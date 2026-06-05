Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены планов по размещению в Германии американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. По данным источников Politico, в Вашингтоне опасаются, что такой шаг может быть воспринят Москвой как эскалация и привести к ответным действиям со стороны России.

Министерство обороны США планирует отказаться от передачи Германии высокоточных крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновника, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, в администрации президента Дональда Трампа опасаются, что реализация планов предыдущей администрации Джо Байдена по размещению американских ракет в Германии может быть воспринята Россией как шаг к дальнейшей эскалации.

Если решение будет принято, Германия лишится важного элемента оборонной стратегии, который в Берлине считают необходимым для укрепления безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.

Как отмечают собеседники Politico, опасения Вашингтона связаны не только с возможной реакцией Москвы. Американские власти также обеспокоены состоянием собственных запасов вооружений.

После недавнего конфликта с Ираном США израсходовали тысячи ракет Tomahawk и Patriot. В мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил Конгрессу, что восстановление этих арсеналов потребует значительного времени.

«Месяцы и годы», — так Хегсет охарактеризовал сроки восполнения запасов высокоточного оружия.

Обсуждаемое решение является частью более широкой корректировки американского военного присутствия в Европе. По данным СМИ, Вашингтон также рассматривает сокращение численности своих военнослужащих в Германии.

Немецкое издание WELT ранее сообщало, что США могут уменьшить количество размещённых в Европе истребителей, беспилотников и военно-морских подразделений.

Тем временем Россия уже располагает значительным ракетным потенциалом в регионе. В Калининградской области развернуты комплексы «Искандер», способные нести ядерные боезаряды. Кроме того, Москва разместила в Беларуси ракеты средней дальности «Орешник», которые, по оценкам экспертов, могут поражать цели практически в любой точке Европы за считанные минуты.

В сложившейся ситуации Германия начала искать альтернативные решения. По информации Politico, власти ФРГ рассматривают несколько вариантов: закупку готовых европейских систем, расширение совместного производства вооружений с партнерами или участие в разработке новых дальнобойных ракетных комплексов.

Однако немецкие военные специалисты подчеркивают, что существующие беспилотные системы и более дешевые средства поражения пока не способны полноценно заменить ракеты класса Tomahawk по дальности, точности и возможностям применения.

Возможный отказ США от размещения Tomahawk в Германии может стать важным сигналом о пересмотре американской военной стратегии в Европе. Для Берлина это означает необходимость ускоренного поиска собственных решений в сфере дальнобойного высокоточного вооружения на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией.