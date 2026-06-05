Новая страсть богатых коллекционеров — скелеты динозавров, пишет Art News. Эксперты отмечают, что интерес к ним растет с каждым годом: в 2020 году скелет тираннозавра «Стэн» был продан более чем за 31 млн долларов, а в 2024 году стегозавр «Апекс» ушел с молотка почти за 45 млн долларов.

Этим летом аукционный дом Sotheby’s выставит на торги скелет тираннозавра по имени «Гас», чей возраст насчитывает около 67 млн лет. Это один из крупнейших и наиболее сохранившихся скелетов тираннозавров, когда-либо найденных учеными. Оценивается лот в 20–30 млн долларов.

Повышенное внимание к скелетам динозавров специалисты индустрии объясняют тем, что такие объекты одновременно выступают инвестициями, символами статуса и эффектными арт-объектами. Мнения по поводу тренда разделились: часть палеонтологов опасается, что редкие находки будут уходить в частные собрания, становясь недоступными для исследований, часть утверждает, что именно деньги коллекционеров помогают финансировать раскопки.