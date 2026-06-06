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«Выпила бутылку водки и уснула». В Олайне непотушенный окурок едва не привёл к пожару в доме 1 283

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилая женщина у двери в прихожей
ФОТО: скриншот видео TV3

Жительница Олайне самостоятельно потушила начинавшийся пожар в своей квартире, однако дым успел распространиться по подъезду. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать, но происшествие вновь показало, насколько опасным может быть курение после употребления алкоголя.

Около трёх часов дня жители многоквартирного дома в Олайне почувствовали сильный запах дыма и вызвали спасателей. Источник задымления находился в одной из квартир двухэтажного дома.

Когда пожарные прибыли на место и постучали в дверь, хозяйка квартиры уже успела самостоятельно справиться с возгоранием. Однако дым распространился настолько сильно, что его почувствовали соседи по всему подъезду.

Сама женщина не скрывает, что причиной происшествия стали алкоголь и неосторожность.

По её словам, накануне она выпила почти бутылку водки, после чего решила покурить в ванной комнате. Окурок оказался на тряпке, оставленной в ванне, и спустя некоторое время ткань начала тлеть.

«Выпила почти целую бутылку водки и легла. Потом почувствовала дым. Возгорание я потушила сама», — рассказала она журналистам Degpunktā (ТВ3).

Женщина утверждает, что обычно не курит и произошедшее стало стечением обстоятельств. После того как пожар был ликвидирован, на место всё равно прибыли спасатели и медики.

Врачи осмотрели хозяйку квартиры, чтобы убедиться, что она не получила отравления продуктами горения. По её словам, угрозы для жизни обнаружено не было.

Соседи рассказали, что подобных происшествий в доме раньше не происходило. Одна из жительниц отметила, что живёт здесь второй год и до сих пор район считался спокойным.

Серьёзного ущерба пожар не нанёс. Основные последствия ограничились задымлением помещений и следами от огнетушителя, порошок из которого теперь предстоит убрать владельцам квартиры.

По данным спасателей, непотушенные окурки остаются одной из наиболее частых причин бытовых пожаров, особенно если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

В этот раз обошлось без пострадавших, но случай в Олайне показывает, как одна неосторожность может поставить под угрозу весь многоквартирный дом.

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#пожар #алкоголь #медики #безопасность #спасатели #курение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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