Ночной взрыв в многоквартирном доме в рижском микрорайоне Пурвциемс закончился серьёзными травмами для одного человека. По предварительной информации, причиной происшествия могли стать работы по обработке стекла, которые велись прямо в квартире.

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Дзелзавас произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. Сейчас дверь квартиры опечатана Государственной полицией, а обстоятельства произошедшего продолжают выяснять специалисты.

По словам местных жителей, хозяин квартиры оборудовал внутри небольшую мастерскую, где занимался изготовлением декоративных стеклянных изделий. Для работы использовался открытый огонь и газовое оборудование.

Жители дома рассказывают, что взрыв прогремел около часа ночи. Один из соседей сообщил, что ударная волна ощущалась даже в квартирах этажом выше.

«Был сильный хлопок, у соседа наверху даже немного задрожал диван. Утром возле дома лежал небольшой газовый баллон со шлангом», — рассказал местный житель Мирослав в интервью передаче Degpunktā (ТВ3).

После получения вызова на место прибыли пожарные. Огонь охватил имущество в квартире, однако пожар удалось ликвидировать примерно за час. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По неофициальной информации, речь идёт о мужчине примерно 35 лет, который получил ожоги около 30% поверхности тела. В Государственном центре ожогов подтвердили факт госпитализации пациента, однако подробности его состояния не раскрываются.

После происшествия возле дома работали не только спасатели и медики. По словам очевидцев, специалисты также проверяли обнаруженные в квартире вещества и оценивали необходимость возможной эвакуации жильцов.

Как выяснилось позднее, найденные вещества использовались в процессе обработки стекла и не представляли опасности для окружающих. Поэтому эвакуация жителей дома не потребовалась.

Подобные случаи происходят редко, однако инцидент в Пурвциемсе показывает, насколько опасной может оказаться работа с открытым огнём и газовым оборудованием в условиях обычной городской квартиры.

В результате происшествия серьёзно пострадал один человек, а обстоятельства взрыва продолжают выяснять ответственные службы.