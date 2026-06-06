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Автомобиль протаранил витрину мебельного магазина в Риге: покупателей спасли считаные секунды 0 554

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черный Mercedes и желтое экстренное транспортное средство
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге автомобиль Mercedes врезался в витрину мебельного магазина на улице Катлакална. По предварительной информации, водительнице стало плохо за рулём, а серьёзных последствий удалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Посетители и сотрудники мебельного магазина на улице Катлакална в пятницу стали свидетелями необычного происшествия. Автомобиль Mercedes неожиданно съехал с дороги и врезался в витрину торгового зала, разбив два больших стекла.

Осколки разлетелись по тротуару и внутри магазина. В момент аварии в помещении находились покупатели, однако никто из них не пострадал.

Один из сотрудников магазина рассказал, что обслуживал клиента, когда услышал сильный удар.

«Я обернулся и увидел, что машина въехала в витрину. Вероятно, человеку стало плохо за рулём. К счастью, рядом не было ни детей, ни других посетителей. Мы сразу подошли к водительнице, заглушили двигатель и вызвали скорую помощь», — рассказал в интервью передаче Degpunktā (ТВ3) консультант магазина Райвис.

По его словам, женщина находилась в состоянии сильного стресса и не могла объяснить, что произошло. Сотрудники и очевидцы пытались её успокоить до прибытия медиков.

В Государственной полиции сообщили, что наиболее вероятной причиной аварии стали проблемы со здоровьем у водительницы. Сейчас её состояние оценивают специалисты.

Несмотря на серьёзно повреждённую витрину, сам автомобиль получил лишь незначительные повреждения. Машина остановилась всего в нескольких сантиметрах от мебели, выставленной в торговом зале.

Не менее удачно сложились обстоятельства и для владельца припаркованного рядом автомобиля Škoda. Если бы Mercedes сместился немного правее, столкновения избежать бы не удалось.

В магазине уже начали устранять последствия происшествия. После уборки разбитого стекла торговая точка продолжит работу в обычном режиме, а повреждённую витрину планируют восстановить.

Этот случай вновь напоминает, что внезапное ухудшение самочувствия за рулём может привести к аварии даже при отсутствии нарушений правил дорожного движения.

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#происшествие #Рига #медицина #ДТП #безопасность #скорая помощь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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