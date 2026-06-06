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«Худшее решение — оставаться на открытом месте». Эксперт рассказал, как действовать при воздушной тревоге 2 197

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бункер

После сообщений о возможных воздушных угрозах многие жители задаются вопросом, что делать, если поблизости нет убежища или оно оказалось недоступным. По словам литовского эксперта по дронам Шарунаса Ясикявичюса, в такой ситуации главное правило — не оставаться без укрытия.

Тема гражданской безопасности вновь оказалась в центре внимания после предупреждений о возможных воздушных угрозах. Людей интересует, насколько безопасно оставаться дома и куда направляться, если ближайшее убежище закрыто или находится слишком далеко.

Эксперт по дронам Шарунас Ясикявичюс в программе портала tv3.lt подчеркнул, что при выборе места для укрытия важно руководствоваться простым принципом: любое укрытие лучше, чем его отсутствие.

По его словам, идеальным вариантом является специально оборудованное железобетонное убежище, расположенное под землёй и оснащённое автономными системами жизнеобеспечения. Однако в реальной ситуации у большинства людей такой возможности может не оказаться.

В этом случае следует искать любую доступную защиту. Эксперт отмечает, что даже углубление в земле безопаснее, чем пребывание на открытом пространстве. Если есть выбор между открытой местностью и каким-либо сооружением, предпочтение всегда следует отдавать укрытию.

Особое внимание он обратил на тех, кто находится дома. Если в здании есть подвал, лучше всего спуститься туда. При отсутствии подвала рекомендуется выбрать помещение в глубине здания, вдали от окон и наружных стен.

«Если подвала нет, лучше находиться внутри здания, в комнате с внутренними стенами и перегородками, где нет окон и открытых пространств», — пояснил Ясикявичюс.

Для жителей многоэтажных домов эксперт советует по возможности перемещаться на нижние этажи. По его словам, во время атак наибольшему риску обычно подвергаются верхние этажи и крыша здания.

Он также подчеркнул, что одна из самых распространённых ошибок — недооценивать опасность и оставаться на открытой территории.

«Худший вариант — просто стоять на открытом пространстве и ждать, пока что-нибудь упадёт с неба», — заявил эксперт.

Вопрос доступности убежищ остаётся актуальным для многих населённых пунктов. Поэтому специалисты рекомендуют заранее продумать, где можно укрыться дома, на работе или по пути следования, чтобы не искать безопасное место в последний момент.

Главный вывод эксперта прост: при воздушной угрозе важно как можно быстрее оказаться под защитой, даже если речь идёт не об идеальном убежище, а о наиболее безопасном доступном месте поблизости.

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#безопасность #гражданская оборона #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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