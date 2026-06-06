Финансирование для проектов возобновляемой энергетики в странах Балтии и Восточной Европы сегодня доступно, однако главным вызовом становится уже не поиск денег, а поиск потребителей электроэнергии. К такому выводу пришли участники бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития в Риге.

Банки и инвестиционные фонды готовы активно финансировать проекты в сфере возобновляемой энергетики в Восточной Европе. Однако дальнейшее развитие отрасли всё больше зависит не от наличия капитала, а от способности региона увеличить потребление производимой электроэнергии.

Такую оценку дали эксперты энергетического сектора во время дискуссии на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который проходит в Риге.

Участники обсуждения отметили, что страны Балтии необходимо рассматривать как единый энергетический рынок. По их мнению, Латвии, Литве и Эстонии требуется общее видение того, какие объекты и в каких объёмах следует строить, чтобы избежать дисбаланса между производством и потреблением энергии.

Представители отрасли обратили внимание на ещё одну проблему, которая стала особенно заметна в последние годы. Из-за быстрого развития солнечной энергетики в отдельные часы стоимость электроэнергии на рынке падает почти до нуля.

Что важно понимать: для отрасли низкие цены не всегда являются хорошей новостью. Если произведённую электроэнергию некому покупать, окупаемость новых проектов становится более сложной, несмотря на высокий интерес инвесторов.

Поэтому одним из ключевых направлений развития эксперты называют системы накопления энергии (BESS), которые позволяют сохранять электроэнергию, выработанную солнечными и ветровыми электростанциями, и использовать её тогда, когда спрос возрастает.

Ещё одним решением может стать привлечение в регион крупных дата-центров. Такие объекты потребляют огромные объёмы электроэнергии и способны стать важным источником спроса для производителей зелёной энергии.

По словам участников дискуссии, для операторов дата-центров сегодня особенно важны не только цены на электричество, но и стабильность энергоснабжения. Эксперты считают, что появление хотя бы одного крупного международного дата-центра в странах Балтии могло бы стимулировать дальнейшие инвестиции в регионе.

В качестве ещё одного драйвера роста потребления была названа электрификация транспорта. Хотя один электромобиль практически не влияет на энергосистему, массовый переход на электротранспорт способен заметно увеличить спрос на электроэнергию в будущем.

При этом финансирование проектов остаётся доступным. Представители инвестиционных фондов и энергетических компаний заявили, что банки продолжают активно кредитовать проекты возобновляемой энергетики в Восточной Европе. Более того, инвесторы сохраняют интерес к региону даже на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости.

Фактически дискуссия показала изменение главного вопроса энергетического рынка. Если ещё несколько лет назад основной проблемой был поиск инвестиций для строительства новых мощностей, то сегодня всё чаще обсуждается, кто будет потреблять растущие объёмы произведённой электроэнергии.