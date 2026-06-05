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В Смилтене начала работу первая в Балтии котельная на базе серверов блокчейн-центра обработки данных 0 11

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Блокчейн-центр обработки данных

В городе Смилтене начала работу первая в странах Балтии интегрированная котельная, использующая серверы блокчейн-центра обработки данных. Проект реализован энергетической компанией Ventus Energy Group.

По оценке разработчиков, это одно из первых подобных решений в Европе и один из трёх крупнейших проектов такого типа в Европейском союзе.

Новое решение объединяет цифровую инфраструктуру и систему централизованного теплоснабжения, используя избыточное тепло, вырабатываемое серверами дата-центра, для нужд городских тепловых сетей.

Руководитель Ventus Energy Group Янис Тимма отметил, что проект демонстрирует новый подход к энергоэффективности и использованию ресурсов.

«Проект в Смилтене является первым в Балтии и одним из самых современных в Европе. Мы создали систему, в которой цифровая инфраструктура не только потребляет энергию, но и становится частью городской системы теплоснабжения. Это позволяет одновременно создавать ценность в блокчейн-сетях и использовать тепло, которое обычно теряется в процессе охлаждения. Развитие подобных проектов в будущем может существенно изменить представления о роли дата-центров в энергетике», — заявил Тимма.

В рамках проекта от дата-центра удаётся возвращать около 0,4 МВт тепловой мощности. Согласно расчётам компании, летом этой энергии достаточно для обеспечения примерно половины потребности Смилтене в горячей воде, а в годовом объёме — около 15% общего потребления тепловой энергии города.

Авторы проекта подчёркивают, что главным преимуществом для жителей является долгосрочная возможность снизить риски роста стоимости тепловой энергии, одновременно уменьшая потери энергии и выбросы CO₂.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис положительно оценил реализацию проекта и отметил, что подобные инициативы соответствуют приоритетам развития латвийской экономики и энергетики.

По его словам, проект является хорошим примером того, как инновации могут одновременно создавать добавленную стоимость в нескольких сферах — энергетике, цифровой экономике и климатической политике. Для Латвии важно развивать технологии с высоким экспортным потенциалом и внедрять энергоэффективные решения.

«Государство заинтересовано в поддержке проектов, которые укрепляют конкурентоспособность Латвии и способствуют внедрению новых бизнес-моделей в энергетике», — подчеркнул Валайнис.

Компания Ventus Energy Group уже работает над следующим этапом развития. В Риге разрабатывается проект мощностью 15 МВт, который потенциально может стать одним из крупнейших в мире проектов по интеграции блокчейн-дата-центра с городской системой теплоснабжения, а также крупнейшим подобным решением в Европе.

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#Латвия #энергоэффективность #энергетика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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