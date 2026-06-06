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Из Парижских катакомб постучали 0 202

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Ваши соседи снизу вернулись".

Здесь покоятся останки около 6 000 000 человек.

Парижские катакомбы вновь открылись после нескольких месяцев реставрации. В честь этого события музей запускает рекламную кампанию с целью навсегда изменить восприятие этой знаковой парижской достопримечательности.

Постеры с юмористическими слоганами, бросающие вызов парижанам, заставляя их переосмыслить свой образ жизни и отношение к культуре, появились на улицах Парижа. Кампания, сочетающая черный юмор и культурное наследие.

«Спуститесь вниз, чтобы увидеть тех, кто уже наверху».

«Откройте для себя настоящий парижский андеграунд».

Часто воспринимаемые как туристическая диковинка или необычная достопримечательность, катакомбы теперь стремятся подтвердить свой статус подлинного культурного объекта. Теперь парижские катакомба предлагают посетителям интроспективный опыт, далекий от традиционного музейного опыта.

Катакомбы до сих пор относительно малоизвестны парижанам в плане культурного и исторического значения. Однако они представляют собой уникальное, самое большое в мире из существующих, костехранилище и хранят исключительное наследие: выгравированные цитаты, исторические анекдоты, архитектурные шедевры и художественные инсталляции.

Они также предлагают уникальный подход к смерти, далекий от традиционных представлений о местах поклонения: здесь кости, одновременно являющиеся свидетельствами и произведениями искусства, окружают посетителя, предлагая чуткий и интроспективный опыт.

Катакомбы Парижа (фр. Catacombes de Paris) — сеть подземных туннелей на месте древних римских каменоломен под Парижем, которые являются частью древней системы туннелей, простирающейся более чем на 800 га. В период с конца XVIII до середины XIX века сюда были свезены останки около 6 млн человек в рамках усилий по ликвидации переполненных городских кладбищ. Общая площадь подземного кладбища — 11 000 м2. В наши дни катакомбы являются частью музея Карнавале и часть их территории открыта для посещения. Ежегодно катакомбы посещают более 500 тыс. человек.

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#история #туризм #реклама #искусство #культура #Париж #музеи
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