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Мало получают, много платят: жителям Риги снять жилье гораздо труднее, чем жителям Брюсселя 0 107

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аренда жилья.

По сравнению с латвийской «минималкой» в 780 евро брутто стоимость аренды 3-комнатной оборудованной квартиры в новостройке составляет в Риге 151,1%, сообщает Diena.

Это ставит нашу столицу в один ряд с такими городами, как Афины (152,9%), София (153,9%), Братислава (157,9%).

Со своей стороны, чем богаче государство, тем меньшую долю арендное жилье занимает в бюджете — к примеру, в Брюсселе при бельгийской наименьшей официальной зарплате до налогов в 2112 евро, аренда квартиры составляет только 69,9%.

«В Латвии в прошлом году уровень арендной платы в новостройках возрос на 5-10%, арендные платежи достигли рекорда, а именно 938 евро в месяц», – со ссылкой на экспертов недвижимости пишет газета.

«Неизменно популярны в нашем государстве средне и хорошо отремонтированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров с арендной платой с 11 до 15 евро за квадратный метр, что в среднем достигает от 580 до 780 евро без коммунальных платежей».

Фактором некоторой стабилизации арендной платы аналитики рынка называют уменьшение инфляции и остановку роста ставок EURIBOR. «Однако спрос на энергоэффективные и хорошо оборудованные жилища, особенно в Риге и окрестностях, увеличивается, и рост спроса в этом сегменте цены может немного поднять. Одновременно стоит указать, что особенностью Латвии в сравнении со многими другими государствами-участниками ЕС в том, что в нашем государстве есть существенно большее число владельцев квартир, чем арендаторов, что объясняется приватизацией квартир в построенных в советское время серийного типа домах».

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#жилье #Рига #недвижимость #Латвия #аренда #euribor #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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