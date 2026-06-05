Выпирающая косточка у основания большого пальца ноги — проблема, знакомая миллионам людей, особенно женщин. Вальгусная деформация не только портит внешний вид стопы, но и может вызывать боль, воспаление и сложности с подбором обуви.

Вместе с кинезиологом Надеждой Ромашевой разбираемся, какие методы помогают замедлить развитие заболевания без хирургического вмешательства.

Что такое вальгусная деформация

Вальгусная деформация стопы (Hallux valgus) — это ортопедическое заболевание, при котором большой палец постепенно отклоняется в сторону остальных пальцев, а в области сустава появляется характерная выпирающая «косточка».

По мере развития патологии нарушается работа мышц и связок стопы, часто возникает или усиливается плоскостопие, а нагрузка при ходьбе начинает распределяться неправильно.

Почему появляется косточка на ноге

Основной причиной развития вальгусной деформации считается ослабление мышечно-связочного аппарата стопы. Спровоцировать проблему могут:

поперечное плоскостопие;

ношение неудобной обуви;

наследственная предрасположенность;

лишний вес;

остеопороз, артроз, эндокринные заболевания;

ревматоидный артрит и подагра;

чрезмерные физические нагрузки и травмы.

Как поясняет кинезиолог Надежда Ромашева, одной из самых распространенных причин является уплощение продольного и поперечного сводов стопы. Это может происходить из-за частого ношения обуви на высоком каблуке (выше 5 сантиметров) или обуви на тонкой плоской подошве. Дополнительным фактором риска считаются нарушения осанки и биомеханики опорно-двигательного аппарата.

Когда нужна операция

При выраженной деформации, постоянной боли и серьезных трудностях с ношением обуви врач может рекомендовать хирургическое лечение — остеотомию.

Однако на ранних стадиях и при умеренных изменениях часто применяются консервативные методы, позволяющие уменьшить дискомфорт и замедлить прогрессирование заболевания.

Пять способов помочь стопам без операции

1. Ортопедические стельки

Индивидуально изготовленные ортопедические стельки помогают правильно распределить нагрузку на стопу и разгрузить ее передний отдел.

Для их подбора травматолог-ортопед проводит обследование и сканирование стоп, после чего изготавливает стельки с учетом особенностей конкретного пациента.

2. Межпальцевые перегородки и бандажи

Специальные фиксаторы помогают удерживать большой палец в правильном положении и препятствуют дальнейшему искривлению.

Особенно эффективно использовать такие ортезы и бандажи в ночное время, когда мышцы максимально расслаблены.

3. Правильно подобранная обувь

Одним из важнейших этапов лечения считается отказ от тесной обуви с узким носком и высокими каблуками.

Предпочтение стоит отдавать моделям с широким носком и устойчивой подошвой. При этом полностью плоская обувь также не является лучшим выбором, поскольку может способствовать развитию плоскостопия и усиливать деформацию.

4. Лечебные носки

Современные лечебные носки внешне почти не отличаются от обычных, однако помогают поддерживать стопу в анатомически правильном положении.

Такие изделия способствуют более правильному положению большого пальца и могут использоваться как дополнительное средство коррекции.

5. Физиотерапия и лечебная физкультура

Массаж, физиотерапевтические процедуры и специальные упражнения помогают укреплять мышцы и связки стопы, улучшать ее подвижность и уменьшать воспаление.

Важно понимать, что лечебная физкультура не способна устранить уже сформировавшуюся деформацию, однако она помогает замедлить развитие заболевания и улучшить общее состояние стоп.

Почему важно не затягивать с лечением

По словам Надежды Ромашевой, при появлении первых признаков вальгусной деформации важно как можно раньше обратиться к специалисту.

Без лечения заболевание может привести к развитию дополнительных проблем, включая пяточные шпоры, прогрессирующее плоскостопие и даже укорочение ахиллова сухожилия.

Важно помнить, что выбор метода лечения всегда должен осуществляться врачом после обследования. Самолечение может не только оказаться неэффективным, но и привести к ухудшению состояния.

Вальгусная деформация развивается постепенно, поэтому чем раньше начать коррекцию, тем больше шансов сохранить здоровье стоп и избежать операции. Правильная обувь, ортопедические приспособления и регулярная лечебная гимнастика способны значительно замедлить развитие заболевания и улучшить качество жизни.