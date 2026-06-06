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Барбаре Брыльской — 85: как сегодня живет звезда «Иронии судьбы» 0 150

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Барбара Брыльска.

Для миллионов зрителей Барбара Брыльска навсегда останется Надей Шевелевой из культовой комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако за экранным образом скрывалась непростая судьба — громкая слава, конфликты, личные трагедии и долгие годы уединенной жизни. В день 85-летия польской актрисы вспоминаем самые важные события ее биографии.

Главная романтическая героиня советского кино уже много лет живет вдали от камер и публичной жизни. Сегодня о Барбаре Брыльской чаще всего вспоминают в канун Нового года, когда на телеэкранах вновь появляется любимая многими Надя Шевелева.

Однако коллеги по съемочной площадке запомнили актрису совсем иной — принципиальной, эмоциональной и непростой в общении. После триумфа «Иронии судьбы» ее карьера в Польше развивалась не так успешно, как можно было ожидать. К юбилею звезды рассказываем, как сложилась ее жизнь после всенародной славы.

Барбара Брыльска сегодня

Сейчас Барбара Брыльска ведет закрытый образ жизни. Она живет в доме под Варшавой, который когда-то спроектировала сама, редко общается с журналистами и практически не появляется на публике.

В последние годы здоровье актрисы не раз становилось предметом обсуждения в прессе. В 2021 году стало известно, что она перенесла серьезную травму позвоночника, после которой проходила длительную реабилитацию. Сама Брыльска признавалась, что восстановление дается ей нелегко.

Несмотря на многочисленные публикации в СМИ, актриса неоднократно опровергала слухи о тяжелых онкологических заболеваниях.

Главной опорой для нее остаются сын Людвиг и внуки Шимон и Якуб.

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Как Барбара Брыльска стала Надей Шевелевой

На роль Нади Шевелевой претендовали многие известные советские актрисы, включая Людмилу Гурченко и Алису Фрейндлих. Однако режиссер Эльдар Рязанов выбрал именно польскую актрису, увидев ее в фильме «Анатомия любви».

По воспоминаниям режиссера, его привлекли не только внешность Брыльской, но и внутренняя глубина, которая чувствовалась за экранным образом.

Впрочем, работа над фильмом проходила непросто. Актрисе не нравился костюм героини, она спорила с режиссером по поводу образа и не скрывала своего недовольства некоторыми сценами.

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Непростые отношения на съемочной площадке

Во время работы над «Иронией судьбы» у Брыльской не сложились отношения с рядом коллег. Позже она признавалась, что не хотела сниматься в сценах поцелуев ни с Юрием Яковлевым, ни с Андреем Мягковым.

Из-за языкового барьера роль Нади Шевелевой фактически создавали сразу несколько человек. На экране зрители видели Барбару Брыльску, озвучивала героиню Валентина Талызина, а песни исполняла Алла Пугачева.

Позже этот факт стал причиной многолетних споров, когда Государственную премию СССР за фильм получила только Брыльска.

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Карьера до и после «Иронии судьбы»

В кино Барбара Брыльска начала сниматься еще в подростковом возрасте. Первой заметной работой стала роль в историческом фильме «Фараон» (1966), а широкую известность в Европе ей принесла картина «Анатомия любви» (1972).

После успеха «Иронии судьбы» актриса продолжила активно сниматься. В ее фильмографии появились такие картины, как «Тихий американец в Праге», «Архив смерти», «Час полнолуния», «Даун Хаус», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ» и «Тайна четырех принцесс».

Личная жизнь и тяжелые испытания

Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Она трижды была замужем, однако ни один из браков не оказался счастливым.

Самым продолжительным стал союз с врачом Людвигом Космалем, от которого у актрисы родились дочь Барбара и сын Людвиг. Но и этот брак завершился разводом.

Самым тяжелым ударом для Брыльской стала гибель дочери Барбары Космаль в автокатастрофе в 1993 году. Девушке было всего 20 лет. После трагедии актриса на несколько лет практически исчезла из общественной жизни и переживала тяжелую депрессию.

Позже Брыльска признавалась, что справиться с горем ей помог сын, ради которого она нашла в себе силы жить дальше.

Жизнь Барбары Брыльской оказалась гораздо драматичнее судьбы ее знаменитой героини. Всемирная известность, личные потери, творческие взлеты и годы уединения сделали ее биографию по-настоящему непростой. Но независимо от времени и обстоятельств образ Нади Шевелевой продолжает жить на экране, а сама Брыльска остается одной из самых узнаваемых актрис, связанных с историей советского кинематографа.

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#звезды #кино #трагедия #личности #семья #карьера #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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