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В 49 лет впервые стала мамой: Анна Невская показала подросшего сына 1 165

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В 49 лет впервые стала мамой: Анна Невская показала подросшего сына

Актриса снялась с мужем и новорождённым ребёнком в фотосессииЗвезда сериала «Склифосовский» Анна Невская впервые показала лицо своего сына Даниила. Актриса, которая стала мамой в 49 лет, приняла участие в семейной фотосессии вместе с мужем Дмитрием Клепацким и новорожденным малышом.

49-летняя актриса Анна Невская, известная по сериалам «Склифосовский» и «Кто в доме хозяин?», поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Вместе с супругом Дмитрием Клепацким и сыном Даниилом она снялась для журнала «Мать и дитя».

Фотосессия стала особенной для поклонников артистки, поскольку на опубликованных снимках впервые можно увидеть лицо мальчика. До этого момента родители предпочитали скрывать ребенка от публики.

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«Как быстро летит время»

Под фотографиями Невская рассказала, что ее сыну уже исполнилось два с половиной месяца.

«Нашему сладкому мальчику уже два с половиной месяца! Как же быстро летит время, с малышом особенно, и как же хочется запомнить эти моменты, когда он такой сладкий и улыбается!» — поделилась актриса.

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По словам Невской, съемка с маленьким ребенком оказалась непростой задачей. Тем не менее она отметила, что сын достойно справился со всеми испытаниями и вел себя очень спокойно.

Актриса с улыбкой назвала фотосессию настоящим «челленджем», а также поблагодарила малыша за выдержку и хорошее настроение.

Ответ на критику позднего материнства

После рождения первенца Анна Невская столкнулась с многочисленными комментариями о возрасте, в котором она стала мамой.

Ранее актриса уже отвечала на подобные замечания, подчеркнув, что решение о материнстве было для нее осознанным и взвешенным.

По словам Невской, каждая семья проходит собственный путь, поэтому не стоит осуждать чужой выбор или навязывать людям свои представления о том, когда следует заводить детей.

История любви длиной более десяти лет

Анна Невская состоит в браке с актером и продюсером Дмитрием Клепацким с 2013 года. Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Джокер», после чего между ними завязались отношения.

Рождение Даниила стало первым родительским опытом как для Невской, так и для Клепацкого. Появление сына супруги называют одним из самых счастливых событий в своей жизни.

Анна Невская продолжает делиться с поклонниками радостями материнства и не скрывает, что первые месяцы жизни малыша наполнены новыми эмоциями и открытиями. А опубликованные семейные фотографии стали для актрисы еще одним способом сохранить воспоминания о времени, которое, по ее признанию, пролетает удивительно быстро.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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