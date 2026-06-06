Актриса снялась с мужем и новорождённым ребёнком в фотосессииЗвезда сериала «Склифосовский» Анна Невская впервые показала лицо своего сына Даниила. Актриса, которая стала мамой в 49 лет, приняла участие в семейной фотосессии вместе с мужем Дмитрием Клепацким и новорожденным малышом.

49-летняя актриса Анна Невская, известная по сериалам «Склифосовский» и «Кто в доме хозяин?», поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Вместе с супругом Дмитрием Клепацким и сыном Даниилом она снялась для журнала «Мать и дитя».

Фотосессия стала особенной для поклонников артистки, поскольку на опубликованных снимках впервые можно увидеть лицо мальчика. До этого момента родители предпочитали скрывать ребенка от публики.

«Как быстро летит время»

Под фотографиями Невская рассказала, что ее сыну уже исполнилось два с половиной месяца.

«Нашему сладкому мальчику уже два с половиной месяца! Как же быстро летит время, с малышом особенно, и как же хочется запомнить эти моменты, когда он такой сладкий и улыбается!» — поделилась актриса.

По словам Невской, съемка с маленьким ребенком оказалась непростой задачей. Тем не менее она отметила, что сын достойно справился со всеми испытаниями и вел себя очень спокойно.

Актриса с улыбкой назвала фотосессию настоящим «челленджем», а также поблагодарила малыша за выдержку и хорошее настроение.

Ответ на критику позднего материнства

После рождения первенца Анна Невская столкнулась с многочисленными комментариями о возрасте, в котором она стала мамой.

Ранее актриса уже отвечала на подобные замечания, подчеркнув, что решение о материнстве было для нее осознанным и взвешенным.

По словам Невской, каждая семья проходит собственный путь, поэтому не стоит осуждать чужой выбор или навязывать людям свои представления о том, когда следует заводить детей.

История любви длиной более десяти лет

Анна Невская состоит в браке с актером и продюсером Дмитрием Клепацким с 2013 года. Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Джокер», после чего между ними завязались отношения.

Рождение Даниила стало первым родительским опытом как для Невской, так и для Клепацкого. Появление сына супруги называют одним из самых счастливых событий в своей жизни.

Анна Невская продолжает делиться с поклонниками радостями материнства и не скрывает, что первые месяцы жизни малыша наполнены новыми эмоциями и открытиями. А опубликованные семейные фотографии стали для актрисы еще одним способом сохранить воспоминания о времени, которое, по ее признанию, пролетает удивительно быстро.