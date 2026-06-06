Доступность медицинской помощи остаётся одной из самых острых проблем для пожилых жителей Латвии. Пенсионеры утверждают, что из-за длинных очередей многие вынуждены обращаться в платные клиники или вовсе не успевают получить необходимое лечение.

В пятницу в Сейме прошёл традиционный День сениоров, на который съехались представители пенсионерских организаций со всей страны. Главной темой обсуждения стала ситуация в здравоохранении и трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди при попытке попасть к врачу, сообщают Новости ТВ3.

По словам участников мероприятия, особенно сложная ситуация сложилась в регионах, где не хватает специалистов. В результате пенсионерам приходится ездить на консультации в Ригу, оплачивать частные визиты и месяцами ждать государственных услуг.

Председатель правления общества «Пенсионер города Валмиера» Инара Аллика заявила, что проблема уже имеет трагические последствия.

«Самое печальное, что многие пенсионеры уходят из жизни только потому, что не могут дождаться помощи. Человек не может заплатить 2000–3000 евро за операцию в частной клинике», — сказала она.

Проблемы возникают не только с консультациями врачей, но и с диагностикой. Пенсионер из Балдоне Янис Брокс рассказал, что запись на обследования нередко превращается в ожидание звонка из листа ожидания без каких-либо гарантий.

Ещё более наглядный пример привела руководитель Совета сеньоров Вентспилсского края Мара Крауле. По её словам, ультразвуковое обследование можно пройти платно за 67 евро примерно через два месяца, тогда как на государственную услугу человека могут поставить лишь в лист ожидания, где он окажется, например, 683-м в очереди.

Отдельное недовольство вызывает использование средств социального бюджета. Представители пенсионерских организаций напомнили, что уже много лет 1% средств социального страхования направляется на здравоохранение, однако ощутимых улучшений пожилые люди не видят.

Поэтому в резолюцию, принятую по итогам Дня сениоров, включено предложение использовать эти средства более адресно — например, для сокращения очередей к врачам или финансирования стоматологической помощи пенсионерам.

Председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча отметила, что за годы существования этой системы на нужды здравоохранения было направлено около миллиарда евро. Однако, по мнению пенсионерских организаций, эти деньги растворяются в общем бюджете отрасли и не позволяют решать конкретные проблемы пожилых людей.

По итогам встречи пенсионерские организации передали в Сейм резолюцию с предложениями по улучшению качества жизни пожилых людей, включая меры по повышению доступности медицинской помощи.

Проблема очередей в здравоохранении остаётся одной из наиболее чувствительных для латвийских пенсионеров и напрямую влияет на качество и продолжительность жизни тысяч людей.