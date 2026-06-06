Суббота в Латвии начнётся с дождей, а в восточных районах местами возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня погода улучшится, а температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Жителей восточной части Латвии в субботу ждёт неспокойная погода. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут кратковременные, но местами интенсивные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Первая половина дня в целом по стране будет облачной. Наиболее сложная погодная обстановка ожидается именно на востоке, где возможны сильные ливни и грозовые разряды. При этом уже после полудня ситуация начнёт постепенно меняться. С запада облачность станет рассеиваться, появятся прояснения и выглянет солнце.

Для тех, кто планирует поездки или отдых на природе, важно учитывать, что наиболее высокая вероятность осадков ожидается в первой половине дня. Ближе к вечеру погода во многих районах станет заметно комфортнее.

Ветер останется слабым, без существенных порывов. Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса.

В Риге утро также будет пасмурным и дождливым. Однако после прекращения осадков облака начнут расходиться, а в течение дня возможны солнечные периоды.

Что важно знать: несмотря на прогнозируемые грозы, сильного ветра синоптики не ожидают. Основным неблагоприятным фактором станут кратковременные, но интенсивные ливни в отдельных районах.

В целом выходной обещает быть более приятным во второй половине дня, когда большая часть страны окажется под влиянием более сухой и солнечной погоды.