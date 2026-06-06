«Добрый день, мог бы кто-то более подробно рассказать про EVAK? Конкретно – эта страховка действует в США и Канаде? Что страхует EVAK, и как получить возмещение? Кто за все это платит?»

Отвечает руководитель отдела общественных связей Национальной Службы здоровья Эвия Шталберга:

– Европейская карта медицинского страхования или EVAK (European Health Insurance Card) – это бесплатный документ, который в случае какого-то серьезного ЧП, случившегося за границей, может сэкономить владельцу тысячи евро. EVAK представляет собой пластиковую карту, подтверждающую, что человек является жителем одной из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна) или Швейцарии, и включен в систему социального страхования в своей стране.

Во время краткосрочного пребывания в другой стране ЕС, ЕЭС или в Великобритании карта EVAK дает право на получение необходимой или неотложной медицинской помощи на тех же условиях, что и для местных жителей. Помощь оказывают медицинские учреждения и врачи, предоставляющие государственные услуги здравоохранения. Вид и объем медицинской помощи в каждом конкретном случае определяет лечащий врач.

Хотя карта выдается бесплатно, в экстренной ситуации ее ценность может исчисляться десятками, а порой даже сотнями тысяч евро. Если во время поездки по странам Европейского союза, а также в Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Швейцарию или Великобританию с человеком приключится несчастный случай или внезапное заболевание, необходимую медицинскую помощь можно будет получить на тех же условиях, что и местные пациенты. Это означает, что услуги будут предоставляться не по коммерческим тарифам для туристов (когда счет за оказание даже неотложной медицинской помощи, не говоря уже о лечении, может оказаться действительно огромным), а по таким же, как для местных жителей.

В свою очередь, оплата этих расходов будет покрываться из государственного бюджета; подтверждением, что человек застрахован в Латвии, как раз и служит выданная в Латвии карта EVAK.

Ежегодно государство покрывает расходы на неотложную медицинскую помощь примерно для семи тысяч жителей Латвии, которые воспользовались картой EVAK за рубежом. Чаще всего жители Латвии обращались в лечебные учреждения в Испании, Германии и Швеции. Общая сумма оплаченных счетов достигает 9 миллионов евро.

Важный момент: карта не покрывает пациентские взносы, если они предусмотрены в стране пребывания, а также не оплачивает медицинскую транспортировку обратно в Латвию. Для таких случаев рекомендуется дополнительно оформить страховку в частной страховой компании.

Карту можно оформить независимо от возраста — как для младенца, так и для пожилого человека. Срок действия карты составляет три года. Тем, у кого карта EVAK уже есть, важно периодически проверять, не истек ли срок ее действия. И, разумеется, всегда брать ее с собой в поездки — на случай различных непредвиденных ситуаций.

Получение карты занимает всего несколько минут, если оформить ее лично в центре обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения. Подать заявку можно и в электронном виде, а позже получить карту по почте (где и как это можно сделать, указанно на сайте Государственной Службы здравоохранения - www.vmnvd.gov.lv/lv/evak)

Отвечая на вопрос читателя по поводу использования EVAK в США и Канаде: нет, такой возможности не предусматривается (ограничения заложено уже в самом названии — European, Европейская). Поэтому, если поездка планируется в страны, не охваченные действием EVAK, нужно заранее обратиться в частные страховые компании с вопросом о страховании путешествий.