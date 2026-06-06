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Как приготовить самый острый соус в домашних условиях 0 29

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить самый острый соус в домашних условиях

Острый соус красного цвета, который добавляется во множество различных блюд, известен во всем мире.

 

Этот соус состоит всего из трех ингредиентов, однако для создания настоящего табаско требуется несколько лет выдержки.

Приготовить табаско можно и самостоятельно, воспользовавшись упрощенным рецептом без многолетнего выдерживания.

Для этого вам понадобятся:

1 кг свежего красного перца табаско (можно заменить на чили);
100 г морской соли;
150 мл 6%-го уксуса.

Сначала вымойте перец, удалите стебли и измельчите его с помощью блендера.

Добавьте морскую соль в получившуюся массу и наполните ею заранее простерилизованные банки до краев.

Закройте емкости крышками и оставьте при комнатной температуре на четыре недели.

После этого добавьте уксус в будущий соус и оставьте его в холодильнике еще на неделю.

Затем протерите получившуюся смесь через мелкое сито. Храните табаско в стерилизованных бутылках в темном и холодном месте.

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