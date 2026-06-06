Выражение «вчерашнее шампанское» может вызывать недоумение, ведь хорошее шампанское обычно выпивается сразу. Однако, если у вас осталась открытая бутылка, не спешите её выбрасывать.

Если у вас осталась открытая бутылка шампанского, используйте её содержимое для приготовления различных блюд, таких как омлет, блинчики или салатная заправка.

Готовим блюда с яйцами

Шампанское, особенно брют, придаёт яйцам лёгкость и воздушность, а также добавляет им приятный аромат.

Запечённые яйца с руколой и луком

Смажьте небольшую керамическую жаропрочную форму растительным маслом. Мелко нарежьте 1 большую сладкую луковицу (или 2 средних).

Обжарьте лук в сковороде с 10 г сливочного масла до золотистого цвета. Залейте лук примерно 100 мл шампанского и тушите на среднем огне, помешивая, 1-2 минуты.

Добавьте 30-35 г рукколы, перемешайте и прогрейте ещё 2-3 минуты до мягкости зелени. Посолите и поперчите.

Переложите содержимое сковороды в форму, выровняйте поверхность и аккуратно разбейте в форму 3-4 яйца, стараясь сохранить желтки целыми. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке 10-12 минут, пока белки не застывают, а желтки остаются жидкими. Подавайте тёплыми с листиками базилика.

Омлет на шампанском

Для приготовления омлета смешайте 4 крупных яйца с щепоткой соли до однородности. Добавьте 50 мл шампанского и немного лимонной цедры.

В сковороде с толстым дном растопите 10 г сливочного масла. Перелейте яичную смесь и медленно перемешивайте, чтобы добиться идеальной консистенции.

После приготовления яйца будут более светлыми, воздушными и влажными, чем при традиционном приготовлении. Подавайте с подсушенным беконом или со сметаной и красной икрой.

Готовим блинчики

Шампанское придаёт блинчикам приятную сладость и делает их края кружевными.

Для блинчиков взбейте 3 яйца с щепоткой соли до однородности. Добавьте 200 мл молока и 180 мл шампанского, перемешайте.

Просейте в жидкие ингредиенты 350-400 г муки и замесите тесто. Если образуются комочки, пропустите тесто через сито. Добавьте 1 ст. л. растительного и 1 ст. л. топлёного масла, перемешайте до однородности.

Выпекайте на раскалённой сковороде как обычные тонкие блинчики. Подавайте с любыми начинками.

Готовим заправку для салата

Для овощных салатов можно использовать заправку на основе растительного масла и уксуса. Мы предлагаем свою вариацию, которая хорошо подходит для салатов с фруктами и орехами.

Смешайте в банке с плотной крышкой 3 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин», 2 ст. л. шампанского, 1 ч. л. бальзамического уксуса, щепотку коричневого сахара, соль и свежемолотый перец. Энергично потрясите банку до полного растворения сахара и соли, затем заправьте салат.