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Как сделать котлеты сочными: простые добавки в фарш 0 188

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать котлеты сочными: простые добавки в фарш

Правильная рецептура котлет поможет избежать их пересушивания и сделать блюдо более вкусным.

 

Приготовление котлет требует внимательного подхода, так как мясные изделия легко пересушиваются.

Чтобы избежать этой проблемы, важно позаботиться о сочности фарша. Какие ингредиенты могут помочь в этом?

Лук

Это один из самых популярных способов добавить сочность котлетам. Репчатый лук отлично сочетается с мясом, придавая ему необходимый вкус и влажность.

Если вы не уверены в нужном количестве лука, помните: его доля должна составлять около десяти процентов от общего объема фарша.

Если лук вам не по вкусу, его можно измельчить вместе с мясом или превратить в пюре с помощью блендера. В таком случае даже дети не заметят его присутствия в котлетах.

Белок

Некоторые хозяйки отказываются от добавления яиц в котлеты, так как они могут сделать блюдо жестким.

Это действительно так.

Вместо этого лучше использовать куриный белок. Он отлично размягчает мясные волокна, делая котлеты более вкусными, нежными и сочными.

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