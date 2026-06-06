Правильная рецептура котлет поможет избежать их пересушивания и сделать блюдо более вкусным.

Приготовление котлет требует внимательного подхода, так как мясные изделия легко пересушиваются.

Чтобы избежать этой проблемы, важно позаботиться о сочности фарша. Какие ингредиенты могут помочь в этом?

Лук

Это один из самых популярных способов добавить сочность котлетам. Репчатый лук отлично сочетается с мясом, придавая ему необходимый вкус и влажность.

Если вы не уверены в нужном количестве лука, помните: его доля должна составлять около десяти процентов от общего объема фарша.

Если лук вам не по вкусу, его можно измельчить вместе с мясом или превратить в пюре с помощью блендера. В таком случае даже дети не заметят его присутствия в котлетах.

Белок

Некоторые хозяйки отказываются от добавления яиц в котлеты, так как они могут сделать блюдо жестким.

Это действительно так.

Вместо этого лучше использовать куриный белок. Он отлично размягчает мясные волокна, делая котлеты более вкусными, нежными и сочными.