В Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. Одним из главных нововведений стала обязанность маркировать агитационные материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

С сегодняшнего дня в Латвии официально стартовал период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. До дня голосования политическим партиям, кандидатам, средствам массовой информации и другим участникам избирательного процесса предстоит соблюдать специальные требования и ограничения, предусмотренные законом.

Особое внимание в этом году будет уделяться использованию искусственного интеллекта в политической рекламе. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) напоминает, что оплаченные агитационные материалы, при создании которых использовались инструменты ИИ для подготовки изображений, видео или других визуальных элементов, должны содержать чёткое указание на это.

Требование распространяется на все виды платной агитации независимо от канала распространения. При этом оно не касается подготовки текстов или их редактирования с помощью искусственного интеллекта.

Если соответствующая отметка отсутствует, KNAB сможет потребовать прекратить распространение такого материала. Однако перед этим бюро должно получить экспертное заключение о факте использования ИИ. Такие заключения уполномочен выдавать Центр искусственного интеллекта.

Что важно знать: новые правила появились на фоне стремительного развития технологий, позволяющих создавать реалистичные изображения, видео и аудиозаписи. Особую обеспокоенность вызывают так называемые дипфейки — материалы, которые могут имитировать речь или действия реальных людей.

В KNAB предупреждают, что во время предвыборной кампании могут использоваться технологии синтеза голоса кандидатов или их изображений для создания ложного впечатления о событиях, которых в действительности не было. Поэтому избирателей призывают внимательно проверять информацию и её источники.

Ещё одно важное ограничение касается социальных сетей. Закон запрещает использовать автоматизированные системы и фальшивые или анонимные аккаунты для ведения предвыборной агитации в интернете.

Контролировать соблюдение этих требований KNAB будет совместно с другими государственными учреждениями. В случае выявления нарушений бюро сможет обращаться как к владельцам социальных платформ, так и к другим надзорным органам, включая структуры Европейского союза.

Продолжают действовать и традиционные ограничения: запрет на скрытую агитацию, использование административного ресурса государственных и муниципальных учреждений, а также ряд требований к размещению политической рекламы.

Размещать платную агитацию можно только через зарегистрированных поставщиков рекламных услуг, заранее представивших свои расценки надзорным органам. Кроме того, такая реклама должна распространяться на государственном языке или на любом другом официальном языке Европейского союза.

За нарушение законодательства предусмотрены штрафы. Для физических лиц они могут достигать 500 евро, а для юридических лиц и политических организаций — 7100 евро.

По мере приближения выборов особое внимание надзорных органов будет сосредоточено именно на интернет-пространстве, где использование искусственного интеллекта и автоматизированных аккаунтов становится всё более заметным инструментом политической борьбы.