У каждого опытного огородника всегда есть запасы соды, так как этот порошок может пригодиться в уходе за растениями.

Сода может помочь защитить растения от распространенных заболеваний. Как это сделать?

Против мучнистой росы

Этот метод подходит как для профилактики, так и для борьбы с заболеванием. Для этого нужно взять ведро воды и растворить в нем четыре ложки соды.

Затем добавьте немного жидкого мыла.

Раствор готов к использованию сразу же.

Если растения уже заболели, обработку следует повторять каждые 5 дней.

Фитофтора и серая гниль

Сода также помогает справиться с двумя распространенными заболеваниями. Фитофтора чаще всего поражает помидоры, а с серой гнилью сталкивается виноград.

Для этого необходимо растворить три ложки соды в 10 литрах воды с небольшим количеством хозяйственного мыла. Важно обработать каждый лист растений.

После высадки нужно подождать 14 дней и начать первую обработку. В дальнейшем опрыскивание проводится раз в неделю.