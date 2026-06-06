Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как защитить растения от болезней с помощью соды 0 752

Дом и сад
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить растения от болезней с помощью соды

У каждого опытного огородника всегда есть запасы соды, так как этот порошок может пригодиться в уходе за растениями.

 

Сода может помочь защитить растения от распространенных заболеваний. Как это сделать?

Против мучнистой росы

Этот метод подходит как для профилактики, так и для борьбы с заболеванием. Для этого нужно взять ведро воды и растворить в нем четыре ложки соды.

Затем добавьте немного жидкого мыла.

Раствор готов к использованию сразу же.

Если растения уже заболели, обработку следует повторять каждые 5 дней.

Фитофтора и серая гниль

Сода также помогает справиться с двумя распространенными заболеваниями. Фитофтора чаще всего поражает помидоры, а с серой гнилью сталкивается виноград.

Для этого необходимо растворить три ложки соды в 10 литрах воды с небольшим количеством хозяйственного мыла. Важно обработать каждый лист растений.

После высадки нужно подождать 14 дней и начать первую обработку. В дальнейшем опрыскивание проводится раз в неделю.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как вырастить лук крупного размера с помощью одной подкормки
Изображение к статье: Как посадить укроп, чтобы он всходил самосевом
Изображение к статье: Ошибки при выращивании капусты: чего избегать огородникам
Изображение к статье: Простая подкормка для огурцов: как полить для ускорения роста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Два истребителя JAS 39 Gripen над силуэтом Риги с Памятником Свободы и Рижским замком.
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие хлопцы едут в обратном направлении от фронта. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Искусственный интеллект и выборы
Политика
Изображение к статье: Аэропорт Еревана, армянские паспорта и урна для голосования
В мире
Изображение к статье: Печать на двери с полицейским лейблом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как правильно подкормить помидоры во время цветения
Дом и сад
Изображение к статье: Два истребителя JAS 39 Gripen над силуэтом Риги с Памятником Свободы и Рижским замком.
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие хлопцы едут в обратном направлении от фронта. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Искусственный интеллект и выборы
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео