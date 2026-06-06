Плодовая гниль — это серьезная угроза для огородников, так как из-за этого заболевания можно потерять урожай яблок и ягод.
Важно знать, как защитить свой сад от этого опасного недуга.
Следует помнить, что не только яблони подвержены заболеванию. В группе риска находятся также вишня, алыча, слива, груша и черешня.
Тем не менее, некоторые профилактические меры могут помочь предотвратить развитие проблемы.
На что стоит обратить внимание?
Своевременная обрезка
Лучший способ выявить поврежденные ветки — это обрезка, проводимая осенью и летом. Не упускайте этот важный момент.
Если вы заметили пораженные ветки, при их удалении необходимо захватить и здоровую часть растения.
Обработка
Опытные садоводы регулярно обрабатывают свои растения, что защищает их от вредителей и самой гнили. Отличным средством является бордоская жидкость, которую следует использовать по рецепту.
Выбор сорта
Некоторые культуры изначально более устойчивы к различным заболеваниям. На такие сорта стоит обращать внимание при выборе.
Существуют сорта яблонь и косточковых, которые практически не подвержены плодовой гнили.
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