Плодовая гниль — это серьезная угроза для огородников, так как из-за этого заболевания можно потерять урожай яблок и ягод.

Важно знать, как защитить свой сад от этого опасного недуга.

Следует помнить, что не только яблони подвержены заболеванию. В группе риска находятся также вишня, алыча, слива, груша и черешня.

Тем не менее, некоторые профилактические меры могут помочь предотвратить развитие проблемы.

На что стоит обратить внимание?

Своевременная обрезка

Лучший способ выявить поврежденные ветки — это обрезка, проводимая осенью и летом. Не упускайте этот важный момент.

Если вы заметили пораженные ветки, при их удалении необходимо захватить и здоровую часть растения.

Обработка

Опытные садоводы регулярно обрабатывают свои растения, что защищает их от вредителей и самой гнили. Отличным средством является бордоская жидкость, которую следует использовать по рецепту.

Выбор сорта

Некоторые культуры изначально более устойчивы к различным заболеваниям. На такие сорта стоит обращать внимание при выборе.

Существуют сорта яблонь и косточковых, которые практически не подвержены плодовой гнили.