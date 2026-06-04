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Как вырастить лук крупного размера с помощью одной подкормки 0 78

Дом и сад
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить лук крупного размера с помощью одной подкормки

Лук — одна из любимых культур многих огородников, и вырастить его достаточно просто.

 

Однако иногда качество плодов может не устраивать. Бывает, что дачники хотят получить как можно более крупные луковицы, чтобы удивить домочадцев и соседей своим урожаем.

В этом случае стоит обратить внимание на одну подкормку, которая всегда показывает отличные результаты.

Речь идет об удобрении на основе сухих дрожжей.

Для приготовления подкормки нужно развести 10 граммов этого продукта в ведре с водой. Но это не все.

В жидкость также добавляют 5 столовых ложек сахарного песка, щепотку древесной золы и половину литра обеззараженного куриного помета.

Получившийся раствор должен настояться около трех часов.

После этого его нужно разбавить с водой в пропорции 1 к 10.

Теперь можно приступать к поливу.

Как отмечают дачники, такое простое удобрение поможет даже огороднику-новичку получить впечатляющий урожай.

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