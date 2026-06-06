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Суд заблокировал часть миграционной политики Трампа: ограничения для тысяч иммигрантов признаны незаконными 0 24

В мире
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Федеральный суд США признал незаконными ограничения на рассмотрение заявлений легальных иммигрантов из десятков стран, введённые администрацией Дональда Трампа после нападения на военнослужащих Национальной гвардии в прошлом году.

Федеральный суд в США отменил ряд ограничений, которые администрация президента Дональда Трампа ввела для иммигрантов из 39 стран после резонансного нападения в Вашингтоне в конце прошлого года.

Решение вынес судья окружного суда штата Род-Айленд Джон Макконнелл. Он постановил, что ограничения на рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, выдаче разрешений на работу, получении грин-карт и гражданства противоречат закону.

Спорные меры были введены после событий 26 ноября 2025 года, когда иммигрант из Афганистана открыл огонь по военнослужащим Национальной гвардии США. В результате нападения были ранены два человека, один из которых позднее скончался. После этого американские власти ужесточили процедуры рассмотрения миграционных заявлений для граждан ряда стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Суд пришёл к выводу, что введённые ограничения фактически поставили тысячи людей в состояние длительной неопределённости. Многие заявители месяцами не могли получить решение по своим документам, разрешение на работу или подтверждение законного статуса.

Что важно знать: решение суда касается не нелегальной миграции, а людей, которые уже находились в законных процедурах получения убежища, разрешений на работу, вида на жительство или гражданства.

В своём решении судья отметил, что спустя более полугода многие затронутые ограничениями люди остаются без возможности полноценно работать и строить планы на будущее.

Макконнелл также подверг критике аргументацию властей, заявив, что Служба гражданства и иммиграции США использовала ссылки на вопросы национальной безопасности как обоснование мер, которые фактически привели к массовым задержкам в рассмотрении заявлений.

Иск против федеральных властей был подан несколькими организациями, занимающимися защитой прав иммигрантов.

Однако история на этом, вероятно, не завершится. Ожидается, что администрация Трампа обжалует решение, поэтому окончательная судьба ограничений может быть определена уже в судах более высокой инстанции.

Дело стало очередным эпизодом продолжающегося противостояния между Белым домом и судебной системой по вопросам миграционной политики США.

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#суд #права человека #судебная система #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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