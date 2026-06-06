В Латвии завершилась история одной из старейших обувных торговых сетей. Компания «Euroskor Latvijā», работавшая с начала 1990-х годов, официально ликвидирована после нескольких лет сокращения бизнеса и закрытия магазинов.

Компания по розничной торговле обувью «Euroskor Latvijā» официально прекратила существование. Согласно данным Firmas.lv, предприятие было исключено из Регистра предприятий 1 июня.

Процесс ликвидации начался ещё весной этого года после решения владельцев компании. Причины закрытия в самой компании не комментировали.

Однако финансовые показатели последних лет свидетельствуют о серьёзных трудностях бизнеса. В 2025 году оборот предприятия сократился на 26,4% и составил 1,6 миллиона евро. Одновременно выросли и убытки компании, достигнув почти 335 тысяч евро.

Закрытие компании стало итогом постепенного сокращения её присутствия на рынке. В течение прошлого года «Euroskor Latvijā» закрыла семь торговых точек в регионах страны — в Вентспилсе, Салдусе, Мадоне, Кулдиге, Тукумсе и Цесисе.

К концу 2025 года сеть фактически свелась к двум оставшимся магазинам.

Что важно знать: речь идёт не просто о закрытии отдельных торговых точек, а о полном прекращении деятельности юридического лица, которое работало на латвийском рынке более трёх десятилетий.

Компания была зарегистрирована в 1991 году — вскоре после восстановления независимости Латвии. За это время рынок обувной торговли значительно изменился: усилилась конкуренция со стороны международных сетей, интернет-магазинов и зарубежных маркетплейсов.

Владельцем «Euroskor Latvijā» являлось ООО «AZ Holding», принадлежащее Янису Андерсонсу, Эрику Зараховичу и Райтису Зараховичу.

Ликвидация «Euroskor Latvijā» стала ещё одним примером того, как традиционные розничные сети сталкиваются с необходимостью адаптироваться к меняющимся привычкам покупателей и растущей конкуренции в онлайн-торговле.