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Для Парка Победы в Риге придумали новое название. Теперь собирают подписи 4 1561

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парк Победы в Риге
ФОТО: LETA

На портале общественных инициатив начался сбор подписей за переименование парка Победы в Риге. Автор инициативы считает, что нынешнее название больше не отражает роль и значение обновлённой территории.

В Латвии начат сбор подписей за переименование одного из самых известных парков столицы. На портале общественных инициатив Manabalss.lv появилась инициатива, предлагающая заменить название Парк Победы на Парк Солнца.

Автор инициативы Йоланта Стрицка считает, что после масштабной реконструкции парк существенно изменился и сегодня выполняет совсем другие функции, чем раньше. По её словам, территория стала местом отдыха для семей с детьми, любителей спорта и участников культурных мероприятий. В парке проходят концерты, общественные мероприятия и празднование солнцестояния, поэтому новое название, по мнению автора инициативы, лучше отражало бы его современный образ.

Предлагается, чтобы вопрос рассмотрела Рижская комиссия по названиям топонимов и объектов городской среды. Ей предстоит оценить, насколько нынешнее название соответствует сегодняшнему использованию парка и есть ли основания для его изменения.

Что важно знать: инициатива касается не только названия, но и символического значения пространства, которое за последние годы заметно изменилось после реконструкции и демонтажа советского мемориала.

История самого названия парка значительно старше советского периода. Парк Победы получил своё имя ещё в 1923 году в память о победе над войсками Бермонта во время борьбы за независимость Латвии.

Однако в последующие десятилетия общественное восприятие этого места изменилось. После установки в 1985 году советского мемориала парк стал тесно ассоциироваться с празднованием 9 мая и советской исторической памятью.

После полномасштабного вторжения России в Украину дискуссии вокруг мемориала усилились. В 2022 году памятник был демонтирован на основании решения Сейма о сносе объектов, прославляющих советский режим.

Затем территория была благоустроена и реконструирована. Обновлённый парк вновь открылся для посетителей в ноябре 2023 года и сегодня используется преимущественно как современная общественная зона отдыха.

Теперь сторонники инициативы предлагают сделать следующий шаг и изменить название парка, чтобы оно, по их мнению, соответствовало его нынешнему содержанию и роли в городской среде.

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#реконструкция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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