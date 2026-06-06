Украина в ночь на субботу провела одну из самых дальних атак беспилотниками за последнее время. По словам президента Владимира Зеленского, целью стали военные объекты в Кронштадте и другие объекты в районе Санкт-Петербурга, а также нефтебаза в Краснодарском крае.

В ночь на субботу Украина нанесла массированный удар беспилотниками по территории России и оккупированным районам Украины. Одной из главных целей атаки, по утверждению Киева, стали объекты Военно-морского флота России в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские беспилотники преодолели около тысячи километров и достигли района Санкт-Петербурга, где были атакованы морские арсеналы и база российского флота.

Кроме того, по словам Зеленского, удары были нанесены по объектам в Краснодарском крае. В частности, целью стала нефтебаза, расположенная примерно в 500 километрах от украинской границы.

Украинский лидер назвал такие операции «дальнобойными санкциями» и подчеркнул, что они являются ответом на продолжающуюся российскую агрессию.

По имеющейся информации, в результате ночной атаки были зафиксированы пожары на нескольких объектах. Также сообщается о повреждениях портовой инфраструктуры в Кронштадте и оккупированном Мариуполе.

Что важно знать: Кронштадт считается одним из ключевых центров базирования российского флота на Балтийском море. Атаки на такие объекты свидетельствуют о способности украинских беспилотников поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Массированный налёт произошёл накануне завершения Петербургского международного экономического форума — одного из крупнейших деловых мероприятий России.

Санкт-Петербург уже второй раз менее чем за неделю становится одной из главных целей масштабной атаки беспилотников. Это указывает на расширение географии ударов и растущую роль дальнобойных беспилотных систем в войне.

Российские власти и военные традиционно сообщают о работе средств противовоздушной обороны, однако информация о масштабах повреждений на атакованных объектах продолжает уточняться.

Ночная атака стала ещё одним свидетельством того, что боевые действия всё активнее затрагивают объекты в глубине российской территории, включая стратегически важные военные и инфраструктурные объекты.