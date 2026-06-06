Компания Northrop Grumman ускорила разработку космической системы противоракетной обороны нового поколения. В рамках нового сотрудничества с производителем спутников Apex Space компания намерена уже в 2027 году провести орбитальную демонстрацию технологий космических перехватчиков, создаваемых для инициативы «Золотой купол».

Проект является частью более широкой программы по созданию эшелонированной системы противоракетной обороны США, способной обнаруживать и уничтожать ракеты еще на траектории полета с помощью средств, размещенных непосредственно на орбите.

В центре проекта находятся так называемые Space-Based Interceptors (SBI) — космические перехватчики. Концепт предполагает размещение на орбите большого числа спутников с противоракетными средствами, которые смогут поражать баллистические и другие виды ракет.

Northrop Grumman заявила, что сочетает собственный многолетний опыт в области ПРО с производственными возможностями Apex, специализирующейся на массовом выпуске спутников.

Целью является создание технологий, пригодных не только для демонстрационных испытаний, но и для последующего развертывания полномасштабных орбитальных группировок.

По данным компании, в течение текущего года был успешно завершен ряд ключевых наземных испытаний. Разработчики утверждают, что идут по графику и рассчитывают вывести демонстрационный образец на орбиту в 2027 году.