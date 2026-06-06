Рижский городской суд на следующей неделе продолжит рассмотрение уголовного дела о возможных нарушениях при организации мероприятия по сплочению коллектива Рижской Восточной клинической университетской больницы. На последних заседаниях показания дали представители компаний, оплативших часть расходов на мероприятие.

Рижский городской суд 11 июня продолжит рассмотрение уголовного дела, связанного с организацией мероприятия по сплочению коллектива Рижской Восточной клинической университетской больницы (РАКУС). Следующее заседание будет посвящено дальнейшему допросу свидетелей.

На скамье подсудимых находятся руководитель Клиники неотложной медицины и приёма пациентов РАКУС Алексей Вишняков, его заместитель Геннадий Ричард Русанов и бывший директор больницы по медицинским технологиям Гинтс Цирулис. Все трое свою вину отрицают.

На предыдущем заседании суд выслушал представителей компаний-поставщиков медицинского оборудования, которые, по версии следствия, участвовали в финансировании мероприятия.

Представитель компании Tradintek Александр Пацкевич рассказал, что получил счёт и передал его в бухгалтерию для оплаты, не вникая в детали мероприятия. По его словам, тогда это воспринималось как поддержка праздничного мероприятия для сотрудников больницы, а о возможных конфликтах интересов он не задумывался.

Представитель латвийского филиала MedUS Medical Ритварс Межиелс сообщил, что компания оплатила расходы на питание примерно на 2000 евро. По его словам, мероприятие было представлено как связанное с образованием и медицинской тематикой, а не как развлекательное событие.

В ходе процесса ранее также выступили бывший председатель правления РАКУС Нормунд Станевич, нынешний член правления больницы Каспарс Плуме и административный директор Ивета Акментиня. Их показания в целом сводились к тому, что они не участвовали в организации финансирования мероприятия или не обладали полной информацией о его источниках.

Что важно знать: дело касается не самого факта проведения мероприятия для сотрудников, а предполагаемого способа его финансирования и возможного использования служебного положения для привлечения средств.

По версии прокуратуры, мероприятие для примерно 150 человек обошлось не менее чем в 14 560 евро. В эту сумму входили аренда помещений, питание, обслуживание, услуги ведущего и музыкальной группы.

Следствие считает, что часть расходов — около 6500 евро — была оплачена поставщиками больницы после того, как Гинтс Цирулис якобы использовал своё положение председателя закупочной комиссии для обращения к компаниям. Кроме того, обвинение утверждает, что для покрытия других расходов был использован поддельный документ, позволивший получить от одного фонда ещё 4454 евро.

Вишнякову предъявлены обвинения в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, мошенничестве и подделке документов. Цирулис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а Русанов — в пособничестве мошенничеству.

При этом руководство РАКУС ранее заявляло, что не располагает сведениями о влиянии обвиняемых на процедуры закупок и не выявило признаков ущерба государственным средствам или больнице. В учреждении также подчёркивали, что не располагают информацией о получении кем-либо личной выгоды от проведения мероприятия.

Сторона защиты настаивает, что практика привлечения поддержки от компаний для профессиональных мероприятий широко распространена в медицинской сфере и сама по себе не свидетельствует о совершении преступления.

Дальнейшее рассмотрение дела продолжится на следующей неделе, когда суд приступит к допросу новых свидетелей.