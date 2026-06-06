Руководство французского музея Центр Помпиду-Мец, расположенного на востоке Франции, решило привлечь правоохранительные органы после очередного исчезновения одного из самых известных и дорогих арт-объектов современности. Из экспозиции пропала работа, стоимость которой оценивается в 5,8 миллиона евро. Пропажу сотрудники службы безопасности обнаружили в минувшие выходные, после чего администрация музея официально подала заявление в полицию.

Речь идет о скандально известном произведении итальянского художника Маурицио Каттелана — банане, прикрепленном к стене клейкой лентой. За годы существования этот арт-объект не раз становился причиной громких обсуждений и необычных инцидентов.

На этот раз музей решил занять более жесткую позицию. Поводом стала не только высокая стоимость экспоната, но и желание пресечь подобные случаи в будущем. Личность человека, причастного к исчезновению произведения, пока не установлена, поэтому жалоба подана в отношении неизвестного лица.

Интересно, что похожий случай уже происходил в этом музее летом прошлого года. Тогда один из посетителей сорвал экспонат и съел его прямо на глазах у публики. Однако тогда руководство учреждения отказалось от судебного преследования и ограничилось восстановлением инсталляции.

Сам арт-объект вызывает ожесточенные споры с момента своего дебюта на международной выставке Art Basel в 2019 году. Первоначально работа оценивалась в 120 тысяч долларов, но со временем ее стоимость выросла многократно. За эти годы банан неоднократно становился жертвой перформансов: его съедали как посетители выставок, так и участники художественных акций в разных странах мира.

Особенно громким стало событие в 2024 году, когда одну из версий работы приобрел предприниматель и основатель криптовалютной платформы Джастин Сан. После покупки он устроил публичную акцию в Гонконге и демонстративно съел банан на пресс-конференции, вновь привлекая внимание к произведению и его символике.

Несмотря на кажущуюся простоту, работа Каттелана остается одним из самых обсуждаемых произведений современного искусства. Теперь музею предстоит выяснить, что именно произошло с исчезнувшим экспонатом и удастся ли вернуть его в экспозицию.